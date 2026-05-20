Летний дачный суп с зеленью и тушенкой: ароматное блюдо за 20 минут — съедают до последней ложки

Когда хочется чего-то горячего, домашнего и без долгой готовки, выручает этот простой дачный суп. Овощи, тушенка и целый пучок свежей зелени превращаются в ароматное блюдо с насыщенным вкусом. Такой суп особенно хорош летом — легкий, сытный и очень уютный.

Ингредиенты: тушенка — 1 банка, картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., лук — 1 шт., белокочанная капуста — 150 г, чеснок — 3 зубчика, перец горошком, лавровый лист, соль и черный перец по вкусу, свежая зелень — большой пучок.

Овощи очищаем и нарезаем крупными кусочками. Складываем картофель, капусту, морковь и лук в кастрюлю, заливаем водой, добавляем лавровый лист и перец горошком. Ставим на плиту и варим до мягкости овощей. Тушенку разминаем вилкой и отправляем в суп вместе с измельченным чесноком. Перемешиваем и даем покипеть еще несколько минут, чтобы вкус стал насыщеннее.

В самом конце добавляем щедрый пучок свежей зелени — укроп, петрушку или зеленый лук. Суп сразу становится ярче, ароматнее и по-настоящему летним. Подаем горячим, при желании добавив свежемолотый перец прямо в тарелку.

Личный опыт: такой суп особенно выручает на даче или после долгого дня в огороде. А если дать ему постоять под крышкой 10 минут, зелень раскрывает аромат еще сильнее.