Капуста просто огонь: держу под грузом — и получаю сочную закуску к столу

Капуста просто огонь: держу под грузом — и получаю сочную закуску к столу

Иногда достаточно обычной пекинской капусты и пары ложек маринада, чтобы на столе появилась закуска, которую съедают быстрее салатов и гарниров. Капуста получается хрустящей, сочной, слегка сладковатой и с приятной пикантной остротой.

А весь секрет — в простом маринаде и небольшом грузе, под которым листья быстро пропитываются вкусом.

Ингредиенты: пекинская капуста — 500 г, морковь — 1 шт., соевый соус — 2 ст. л., рисовый уксус — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., красный острый перец — 2 щепотки, черный молотый перец — 2 щепотки, растительное масло — 2 ст. л., приправа маласянь — 1 ч. л., холодная кипяченая вода — 50 мл.

Пекинскую капусту разбираем на листья, промываем и нарезаем тонкими полосками. Морковь натираем на терке для корейских салатов. Складываем овощи в глубокую миску. Отдельно смешиваем соевый соус, уксус, сахар, масло, воду, специи и приправу маласянь.

Перемешиваем до растворения сахара и заливаем овощи маринадом. Аккуратно перемешиваем, слегка прижимая капусту ложкой. Сверху ставим плоскую тарелку и небольшой груз, после чего убираем в холодильник минимум на 1–2 часа.

Перед подачей можно посыпать зеленым луком и щепоткой красного перца. Если оставить закуску в холодильнике на 2–3 часа, вкус станет еще ярче и насыщеннее.

Полезный совет

Если приправы маласянь нет под рукой, ее легко заменить смесью из молотого кориандра, щепотки зиры, красного перца и немного кунжута. Для похожего вкуса также отлично подходит смесь специй для корейской моркови или немного китайской приправы «5 специй». Закуска все равно получится ароматной, пикантной и очень сочной.