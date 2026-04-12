12 апреля 2026 в 08:34

Три необычных маринада для шашлыка: ресторанный вкус и мягкое мясо

Если надоели классические варианты с уксусом и луком — попробуйте эти способы. Мясо получается сочным, мягким и с ярким вкусом, как в хорошем ресторане, а готовится все проще, чем кажется.

Первый вариант — киви. Это самый быстрый способ размягчить мясо буквально за 30 минут. На 2 кг мяса возьмите 1 крупный или 2 небольших киви. Спелые разомните в пюре, твердые можно нарезать мелкими кусочками. Добавьте лук и специи по вкусу, перемешайте с мясом и оставьте на полчаса. Киви отлично размягчает волокна, но передерживать не стоит.

Второй вариант — гранат с вином. На 4 кг мяса понадобится 2 граната (или стакан сока), 150 мл сухого красного вина и много лука. Все перемешайте, но соль сразу не добавляйте — мясо должно сохранить сок. Оставьте мариноваться на 10–12 часов, лучше на ночь. За 1–1,5 часа до жарки посолите. При жарке сначала быстро «запечатайте» мясо на сильном огне, чтобы сок остался внутри.

Третий вариант — минералка. Залейте мясо сильно газированной водой и прижмите гнетом на 2 часа. Затем слейте жидкость, добавьте специи и немного майонеза или сметаны. Перемешайте и оставьте еще на 10–15 минут перед жаркой. Такой способ делает мягким даже жесткое мясо.

Ольга Шмырева
