Пасхальная выпечка из Польши — мазурек: не просто пирог, а настоящий праздничный десерт

Пасхальная выпечка из Польши — мазурек: не просто пирог, а настоящий праздничный десерт

Мазурек (mazurek) с ярким вкусом и красивой подачей. В Польше его готовят на Пасху обязательно — тонкая песочная основа, сладкая начинка и щедрое украшение орехами делают его особенным.

Вкус у мазурека насыщенный и контрастный: рассыпчатое тесто, сладкая тягучая глазурь и хруст орехов — идеальное сочетание к чаю или кофе.

Ингредиенты

Мука — 250 г, сливочное масло — 150 г, сахар — 80 г, яйца — 2 шт. (1 в тесто + 1 для смазывания), соль — щепотка, вареная сгущенка — 300 г, орехи (грецкие или миндаль) — 100 г, сухофрукты или цукаты — по желанию.

Приготовление

Муку перетрите с холодным сливочным маслом до крошки, добавьте сахар, яйцо и щепотку соли, быстро замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте в тонкий пласт, выложите в форму, сформируйте бортики и наколите вилкой.

Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут до легкой золотистости. Остудите основу, затем щедро распределите вареную сгущенку. Сверху украсьте орехами и сухофруктами — можно выложить узоры, как это делают в Польше.

Дайте немного настояться, чтобы начинка стабилизировалась. Получается сладкий, рассыпчатый и очень эффектный мазурек — настоящий символ польской Пасхи.

