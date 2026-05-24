Заливаю вишню молоком — через час подаю пирог «Ягодная полянка»: получается пышнее и ароматнее шарлотки

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сочную ягодную выпечку, но не хочет возиться с дрожжами и раскаткой. Никакой возни — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышный, нежный пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочной кисло-сладкой вишневой начинкой. Молоко делает тесто мягким и воздушным, а вишня придает сочность и яркий аромат. Идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан молока, 3 стакана муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 300 г свежей или замороженной вишни, щепотка ванилина.

Яйца взбейте с сахаром до пышной белой пены. Влейте молоко, добавьте ванилин, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Вишню (замороженную не размораживайте) обваляйте в 1 ст. ложке муки, чтобы не осела на дно. Добавьте в тесто, перемешайте. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки и сухой шпажки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот вишневый пирог. Удивило то, что тесто получилось очень воздушным, а вишня равномерно распределилась и не дала лишней влаги. Пирог пропекся идеально, корочка осталась хрустящей. Кстати, вместо свежей вишни можно взять замороженную — вкус не пострадает. Рецепт — настоящая находка для быстрой ягодной выпечки!

