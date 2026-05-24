Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 12:30

Заливаю вишню молоком — через час подаю пирог «Ягодная полянка»: получается пышнее и ароматнее шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сочную ягодную выпечку, но не хочет возиться с дрожжами и раскаткой. Никакой возни — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышный, нежный пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочной кисло-сладкой вишневой начинкой. Молоко делает тесто мягким и воздушным, а вишня придает сочность и яркий аромат. Идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан молока, 3 стакана муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 300 г свежей или замороженной вишни, щепотка ванилина.

Яйца взбейте с сахаром до пышной белой пены. Влейте молоко, добавьте ванилин, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Вишню (замороженную не размораживайте) обваляйте в 1 ст. ложке муки, чтобы не осела на дно. Добавьте в тесто, перемешайте. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки и сухой шпажки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот вишневый пирог. Удивило то, что тесто получилось очень воздушным, а вишня равномерно распределилась и не дала лишней влаги. Пирог пропекся идеально, корочка осталась хрустящей. Кстати, вместо свежей вишни можно взять замороженную — вкус не пострадает. Рецепт — настоящая находка для быстрой ягодной выпечки!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Вишня, мука, молоко — и вуаля: пирог от шеф-повара для дачных посиделок за 40 минут
Общество
Вишня, мука, молоко — и вуаля: пирог от шеф-повара для дачных посиделок за 40 минут
Сметанный пирог с вишней: пышный, влажный и тает во рту — без возни с тестом за 40 минут
Общество
Сметанный пирог с вишней: пышный, влажный и тает во рту — без возни с тестом за 40 минут
Пирог с грушами, как торт с карамелью: тесто смешиваю миксером — и в духовку, через 40 минут подаю
Общество
Пирог с грушами, как торт с карамелью: тесто смешиваю миксером — и в духовку, через 40 минут подаю
Пирог «Лето» с зеленым луком и яйцом: без дрожжей, без хлопот — такой съедается мгновенно
Общество
Пирог «Лето» с зеленым луком и яйцом: без дрожжей, без хлопот — такой съедается мгновенно
Овсяный пирог с творогом и яблоком: сочный, воздушный и без грамма муки — идеален для ПП-завтрака
Общество
Овсяный пирог с творогом и яблоком: сочный, воздушный и без грамма муки — идеален для ПП-завтрака
вишня
рецепты
пироги
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Общество наэлектризовано»: политолог о стрельбе у Белого дома в Вашингтоне
В МИД Китая назвали прошедшие переговоры с Путиным превосходными
Опубликованы кадры работы Путина над речью для граждан КНР
Первые похороны после атаки ВСУ на колледж прошли в ЛНР
«Сильно переживала»: дочь Ковальчук рассказала о минусах звездной фамилии
Путин указал на важность поддержания единства народа России
Поиски Усольцевых: последние новости 24 мая, результаты обследования леса
Почему не работает Telegram сегодня, 24 мая: замедление, заблокируют ли
Стали известны необычные подробности заявления Путина по Старобельску
Василевка, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 мая
«Не давали работать»: спасатель рассказал о повторных атаках ВСУ в ЛНР
Взрыв в Луганске, удар по цеху Запорожской АЭС: как ВСУ атакуют РФ 24 мая
Раскрыта личность стрелка из Мариинского театра
«Не давали работать»: пожарный рассказал о спасении детей после удара ВСУ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Четыре вагона сошли с рельсов в Челябинской области
В Москве прошли II Летние игры Группы «Аэрофлот»
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 24 мая, есть ли новые зацепки
Озвучена дата новых переговоров США и Ирана
Иностранным журналистам показали страшные последствия удара ВСУ по ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.