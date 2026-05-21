Ребра по-аргентински «Асадо» готовим на каждую гулянку и пикник — ну просто умопомрачительно вкусно

Это тот самый вариант мяса, после которого обычный шашлык уже кажется слишком скучным. Аргентинское асадо любят за простоту: хорошие ребра, ароматный маринад и медленный жар делают все сами. Никаких сложных техник — замариновал мясо и дождался, пока ребра покроются темной румяной корочкой и начнут пахнуть чесноком, розмарином и специями так, что на кухню будут заглядывать каждые пять минут.

Пиво делает ребра мягче, горчица добавляет пикантность, а мед с коричневым сахаром помогают появиться аппетитной глазури. И самое приятное — такие ребра отлично получаются не только на мангале, но и в обычной духовке.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг телячьих ребер, 50 мл оливкового масла, 70 мл светлого пива, 1 ст. ложка горчицы, 1 ч. ложка меда, 2 ст. ложки коричневого сахара, 3 зубчика чеснока, 1 веточка розмарина, соль и черный перец по вкусу.

Смешайте масло, пиво, горчицу, мед и сахар. Добавьте измельченный чеснок, розмарин, соль и перец. Ребра тщательно натрите маринадом и оставьте минимум на 3–4 часа. На мангале готовьте мясо около 45–50 минут на умеренных углях, периодически переворачивая. Для духовки выложите ребра в форму, накройте фольгой и запекайте около 1,5 часов при 170 градусах. Затем снимите фольгу, смажьте мясо остатками маринада и подрумяньте еще 15–20 минут при 200 градусах.

Личный опыт:

В духовке ребра получаются даже мягче, чем на мангале, особенно если дать им спокойно потомиться под фольгой. А чтобы вкус был ближе к «дымному» асадо, можно добавить в маринад щепотку копченой паприки.