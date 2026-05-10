3 простых соуса ко всему: вкусно и с мясом, и с картошкой, и с рыбой — готовлю постоянно вместо магазинных

3 простых соуса ко всему: вкусно и с мясом, и с картошкой, и с рыбой — готовлю постоянно вместо магазинных

Эти соусы у меня теперь почти всегда стоят в холодильнике. Делать их очень просто, а вкус у обычной картошки, мяса или рыбы сразу становится намного интереснее. Один получается яркий томатный, второй — нежный сливочный, а третий напоминает настоящий соус с мангала с ароматом запеченных овощей.

Особенно удобно, что все ингредиенты самые обычные.

Красный соус. Ингредиенты: лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 3 ст. л., вода — 150 мл, петрушка, соль и перец. Лук и чеснок крупно режу, добавляю томатную пасту, немного воды, зелень и специи. Все пробиваю блендером до густого соуса. Получается яркий, слегка пикантный вкус, который отлично подходит к мясу и картошке.

Белый соус. Ингредиенты: сметана — 2 ст. л., майонез — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, петрушка, кинза по желанию, лимонный сок, соль и перец. Смешиваю сметану и майонез, добавляю чеснок, зелень и немного лимонного сока. Пробиваю блендером или просто хорошо перемешиваю. Соус получается нежным, свежим и отлично подходит к рыбе, овощам и запеченной курице.

Соус «с мангала». Ингредиенты: помидор — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, кинза, петрушка, соль и перец. Помидоры и перец обжариваю до подпалин на сухой сковороде или прямо над огнем. Снимаю кожицу, добавляю чеснок, зелень и специи. Измельчаю все блендером. Получается очень ароматный соус с насыщенным вкусом запеченных овощей — особенно хорош к шашлыку и жареной рыбе.