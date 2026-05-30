Сладкий горчичный соус за 2 минуты: всего 4 ингредиента — идеальная заправка для салата и мяса

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит домашние соусы без консервантов и усилителей вкуса. Никакой возни — просто смешал горчицу, мед, масло и лимонный сок.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сладко-острый соус с бархатистой текстурой и ярким ароматом. Он идеально подходит к салатам, мясу, рыбе и даже запеченным овощам. Готовится за две минуты, а вкус блюд преображает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 3 ст. ложки дижонской горчицы, 2 ст. ложки меда, 3 ст. ложки оливкового масла, 2 ст. ложки лимонного сока, соль, перец по вкусу.

В миске смешайте горчицу и мед до однородности. Постепенно влейте оливковое масло, непрерывно помешивая. Добавьте лимонный сок, соль и перец. Перемешайте до получения гладкой эмульсии. Храните в холодильнике в закрытой емкости до пяти дней. Перед подачей дайте соусу немного согреться при комнатной температуре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот горчичный соус. Удивило то, что он получился очень нежным и сбалансированным — мед смягчил остроту горчицы. Соус отлично дополнил салат и запеченную курицу. Кстати, вместо дижонской горчицы можно взять обычную — вкус станет острее. Рецепт — настоящая находка для домашних заправок!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
