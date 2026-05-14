Нашла рецепт котлет по-голландски, теперь их готовлю вместо обычных — весь секрет в горчице и сыре

Обычные котлеты уже давно надоели, поэтому решила попробовать рецепт по-голландски — и теперь готовлю только так. Горчица делает фарш более сочным и ароматным, а сыр вместе с луком-пореем внутри дает тот самый нежный сливочный вкус, из-за которого рука сама тянется за добавкой.

Получаются румяные, мягкие и совсем не «столовые» котлеты.

Для приготовления понадобится: фарш смешанный — 500 г, хлеб — 2 кусочка, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., горчица — 2 ст. л., сыр гауда — 75 г, лук-порей — 1 шт., растительное масло — 1 ст. л. в фарш и 3 ст. л. для жарки, соль и перец — по вкусу.

Хлеб замачиваю в воде или молоке, слегка отжимаю и добавляю к фаршу. Туда же отправляю мелко нарезанный репчатый лук, яйцо, горчицу, соль и перец. Все хорошо перемешиваю до однородности. Сыр натираю на крупной терке, а лук-порей режу тонкими колечками и слегка обжариваю пару минут на растительном масле, чтобы стал мягче.

Дальше вмешиваю сыр и порей в фарш и формирую котлеты. Обжариваю их на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до красивой румяной корочки, затем накрываю крышкой и довожу до готовности на небольшом огне.

Ольга Шмырева
