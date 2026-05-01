01 мая 2026 в 14:30

Два пучка зелени и немного чесночка — изумрудный соус к шашлыку едим банками

Это гениально простой рецепт соуса, который превратит даже самое скромное мясо в шедевр. Никаких магазинных эмульгаторов, никакой возни с блендером на час — все варится в одной кастрюле, а потом просто смешивается с зеленью.

Получается обалденная вкуснятина: яркий, изумрудный соус с кисло-сладкой основой, которая напоминает пикантный джем, и свежей зеленой ноткой чеснока, укропа и острого перца.

Он густой, глянцевый, идеально обволакивает каждый кусочек мяса, не растекаясь, и одновременно маринует его своим вкусом. Этот соус заставит забыть о кетчупе и майонезе навсегда.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 450 мл воды, 250 г сахара, 150–200 мл яблочного уксуса (6%), 1 ч. л. соли, 1,5–2 ст. л. крахмала, цедра с половинки лимона; для аромата — 30–50 г чеснока, 1 острый перец, по 25 г укропа, петрушки и зеленого лука. В кастрюле смешайте воду, сахар, уксус, соль и цедру.

Доведите до кипения. Крахмал разведите в 50 мл холодной воды, тонкой струйкой влейте в кипящий сироп, помешивая. Варите 2–3 минуты до загустения. Снимите с огня, остудите до теплого состояния. Чеснок, перец и всю зелень мелко порубите ножом (не блендером — так соус ярче). Смешайте с остывшей основой. Разлейте по банкам и храните в холодильнике. Подавайте к шашлыку, мясу, птице или даже к картошке — это невероятно вкусно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Мешаю все ложкой и на противень: пицца за 7 минут без скалки и замеса, как в Неаполе.
Натираю сыр на терке — и в духовку: улетные «конфетки» за 10 минут, сытнее и вкуснее любой пиццы
Эти шикарные соусы замешиваю за 5 минут — 3 варианта, и вы забудете о майонезе и кетчупе
Этот укропный соус разлетелся быстрее кетчупа: к мясу, рыбе, картошке и даже в салат — свежий, густой и очень ароматный
С мясом можно не заморачиваться — этот соус все решит. Готовлю лимонно-каперсовый микс
Мария Левицкая
«Не совсем курортный город»: раскрыт истинный мотив атак ВСУ на Туапсе
В Саратове умер ветеран Советско-японской войны
Лисовец рассказал о самочувствии после сообщений об онкологии
Табличка в честь Дудаева продержалась в Львове всего неделю
Носов назвал несчастным случаем инцидент на Кадыкчанском разрезе
Полковник назвал главную ценность освобожденной ВС РФ Покаляной
Стало известно, сколько в России многодетных семей
Мужчина обстрелял машину с ребенком в Киеве
Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели
Пакистан получил от Ирана новый вариант предложений по диалогу с США
Раскрыты подробности новой атаки БПЛА на Туапсе
Носов раскрыл детали спасательной операции на Кадыкчанском разрезе
Туристы три часа сидят в сломанном ретропоезде в Карелии
Будет кузькина мать! Трамп закроет Ормуз и Баб-эль-Мандеб — ЕС и КНР конец?
Вучич ответил на слухи о получении изотопов для ядерного оружия
Полиция Турции применила слезоточивый газ для разгона первомайских акций
Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье
Синоптик рассказала, жителей какого региона ожидает «майская зима»
Французский биатлонист пополнил свою коллекцию олимпийским золотом Устюгова
Раскрыто состояние раненных при атаке ВСУ детей из Запорожья
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
