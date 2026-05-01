Два пучка зелени и немного чесночка — изумрудный соус к шашлыку едим банками

Это гениально простой рецепт соуса, который превратит даже самое скромное мясо в шедевр. Никаких магазинных эмульгаторов, никакой возни с блендером на час — все варится в одной кастрюле, а потом просто смешивается с зеленью.

Получается обалденная вкуснятина: яркий, изумрудный соус с кисло-сладкой основой, которая напоминает пикантный джем, и свежей зеленой ноткой чеснока, укропа и острого перца.

Он густой, глянцевый, идеально обволакивает каждый кусочек мяса, не растекаясь, и одновременно маринует его своим вкусом. Этот соус заставит забыть о кетчупе и майонезе навсегда.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 450 мл воды, 250 г сахара, 150–200 мл яблочного уксуса (6%), 1 ч. л. соли, 1,5–2 ст. л. крахмала, цедра с половинки лимона; для аромата — 30–50 г чеснока, 1 острый перец, по 25 г укропа, петрушки и зеленого лука. В кастрюле смешайте воду, сахар, уксус, соль и цедру.

Доведите до кипения. Крахмал разведите в 50 мл холодной воды, тонкой струйкой влейте в кипящий сироп, помешивая. Варите 2–3 минуты до загустения. Снимите с огня, остудите до теплого состояния. Чеснок, перец и всю зелень мелко порубите ножом (не блендером — так соус ярче). Смешайте с остывшей основой. Разлейте по банкам и храните в холодильнике. Подавайте к шашлыку, мясу, птице или даже к картошке — это невероятно вкусно.

