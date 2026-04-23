23 апреля 2026 в 10:16

Эти шикарные соусы замешиваю за 5 минут — 3 варианта, и вы забудете о майонезе и кетчупе

Фото: D-NEWS.ru
Готовлю эти соусы, когда хочется быстро оживить обычный ужин. Все смешивается за минуты, а вкус получается как в кафе: яркий, насыщенный и идеально дополняет мясо, рыбу или даже простой гарнир.

С такими соусами даже простая еда становится намного вкуснее, и возвращаться к магазинным уже не хочется.

Соус тартар получается нежным и с легкой кислинкой: майонез — 100 г, сметана — 100 г, вареный желток — 1 шт., горчица — 1 ч. л., соленые огурчики — 80 г. Смешайте сметану с майонезом, добавьте протертый желток, горчицу и натертые огурчики, при необходимости подсолите.

Чесночный соус с зеленью выходит ароматным и свежим: сметана — 150 г, чеснок — 2 зубчика, укроп — 10 г, лимонный сок — 1 ч. л., соль — по вкусу. Все просто соедините и перемешайте до однородности.

Сливочно-горчичный соус — густой и пикантный: сметана — 150 г, горчица зернистая — 1 ст. л., мед — 1 ч. л., соль — щепотка. Смешайте ингредиенты и отрегулируйте вкус.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
