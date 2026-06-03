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03 июня 2026 в 06:18

Перестал покупать магазинный кисло-сладкий соус, после того как сделал этот за 7 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Долго искал универсальный соус, который подходит и к мясу, и к пельменям. Нашел этот — теперь готовлю его каждую неделю.

Ингредиенты

куриный бульон — 200 мл, соевый соус — 2 ст. л., рисовый уксус — 2 ст. л., сахар — 3 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала смешиваю в воке весь бульон, кроме одной столовой ложки, с соевым соусом, уксусом, сахаром и томатной пастой. Довожу до кипения, сахар должен полностью разойтись. Тем временем в отдельной чашке развожу крахмал в оставленном бульоне, чтобы не было комков. Вливаю крахмальную смесь в кипящий соус и энергично мешаю. Самое сложное — не отвлекаться, соус загустеет буквально за пару минут. Как только появились пузыри, снимаю с огня. Остужаю и подаю к чему угодно — от спринг-роллов до жареной курицы.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Этот соус спас мой ужин, когда курица получилась суховатой. Залил, и мясо будто ожило: кисло-сладкая глазурь обволокла каждый кусочек. Открытие — не жалейте сахара, именно он дает ту самую карамельную корочку при жарке.

Проверено редакцией
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