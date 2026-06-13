Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 06:34

Замени майонез или кетчуп на этот мятный соус — и мясо заиграет по-новому

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Долго не верил, что мята и мясо — это круто. Но один раз попробовал — и теперь без этого соуса свинину даже не жарю.

Ингредиенты

Мята свежая — 80 г, уксус белый винный — 2 ст. л., вода — 2 ст. л., сахар-песок — 1 ст. л., соль — по вкусу, чеснок — 0,5 зубчика, перец черный молотый — по вкусу

Как готовлю

Сначала я промываю мяту и отрываю листья от стеблей. Заливаю их кипятком на 15 секунд, потом сразу в ледяную воду — это сохраняет изумрудный цвет и убирает горечь. Затем отправляю листья в блендер, добавляю 2 ст. л. кипятка, сахар и соль. Измельчаю до состояния жидкой сметаны с зелеными вкраплениями.

Постепенно вливаю винный уксус, пробую и регулирую, чтобы кислинка не перебивала мятную терпкость. Готовый соус переливаю в соусник и оставляю на 15 минут при комнатной температуре. За это время эфирные масла раскрываются полностью — и мясо просто обречено быть съеденным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Соус получился жидковатым, но это плюс: он пропитывает мясо, не перебивая его вкус. Особенно удалось то, что мята не горчит, а уксус смягчает ее резкость. Советую хранить в закрытой банке в холодильнике до двух дней — на второй день соус становится только вкуснее.

Проверено редакцией
Читайте также
Раскрыто, циркулируют ли в мире способные вызвать пандемию вирусы
Общество
Раскрыто, циркулируют ли в мире способные вызвать пандемию вирусы
Мешаю муку и дрожжи и беру лук с черри: пышная итальянская фокачча без замеса получается с первого раза
Общество
Мешаю муку и дрожжи и беру лук с черри: пышная итальянская фокачча без замеса получается с первого раза
Три проверенных маринада для свинины, курицы и говядины
Семья и жизнь
Три проверенных маринада для свинины, курицы и говядины
Варю густой томатный соус по-кубански — зимой открываю банку и чувствую солнце: лучше покупного кетчупа
Общество
Варю густой томатный соус по-кубански — зимой открываю банку и чувствую солнце: лучше покупного кетчупа
Смузи с отрицательной калорийностью? Да! Готовим именно такой к лету и сбрасываем килограммы
Общество
Смузи с отрицательной калорийностью? Да! Готовим именно такой к лету и сбрасываем килограммы
Общество
рецепты
мясо
соусы
мята
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приморье 15-летний мотоциклист разбился насмерть в ДТП
«Глубокие проблемы»: Мендель обнародовала жуткий секрет Зеленского
В Совфеде озвучили преимущества цифрового рубля
Грозы, град, сильный ветер, а кое-где и снег: погода в России 15–25 июня
Еще один ребенок Брэда Питта отказался иметь с отцом общую фамилию
При атаке дронов ВСУ в российском регионе погиб человек
Точными ударами разбили ВСУ в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 13 июня
Боец ВС России разоблачил уловки ВСУ с маскировкой в Константиновке
Зеленский не стал защищать свою квартиру в Крыму
Сборная США начала ЧМ-2026 с победы
Гутерриша уличили в отсутствии доказательств по независимости Донбасса
Водители временно не могут пользоваться Крымским мостом
Новые правила получения пенсий: что уже назначают без заявления в СФР
Мадьяр анонсировал разоблачение крупнейшей «аферы» Орбана
«Жалкие попытки»: на Кипре определили, что говорит об отчаянии Каллас
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июня
Власти Италии возмутились насмешкой главы ФИФА над сборной страны
Шоколад в России может резко подорожать: при чем тут Ормуз, как запастись
Раскрыто, циркулируют ли в мире способные вызвать пандемию вирусы
Генпрокуроры США запустили проверку OpenAI
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.