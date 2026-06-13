Замени майонез или кетчуп на этот мятный соус — и мясо заиграет по-новому

Замени майонез или кетчуп на этот мятный соус — и мясо заиграет по-новому

Долго не верил, что мята и мясо — это круто. Но один раз попробовал — и теперь без этого соуса свинину даже не жарю.

Ингредиенты

Мята свежая — 80 г, уксус белый винный — 2 ст. л., вода — 2 ст. л., сахар-песок — 1 ст. л., соль — по вкусу, чеснок — 0,5 зубчика, перец черный молотый — по вкусу

Как готовлю

Сначала я промываю мяту и отрываю листья от стеблей. Заливаю их кипятком на 15 секунд, потом сразу в ледяную воду — это сохраняет изумрудный цвет и убирает горечь. Затем отправляю листья в блендер, добавляю 2 ст. л. кипятка, сахар и соль. Измельчаю до состояния жидкой сметаны с зелеными вкраплениями.

Постепенно вливаю винный уксус, пробую и регулирую, чтобы кислинка не перебивала мятную терпкость. Готовый соус переливаю в соусник и оставляю на 15 минут при комнатной температуре. За это время эфирные масла раскрываются полностью — и мясо просто обречено быть съеденным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Соус получился жидковатым, но это плюс: он пропитывает мясо, не перебивая его вкус. Особенно удалось то, что мята не горчит, а уксус смягчает ее резкость. Советую хранить в закрытой банке в холодильнике до двух дней — на второй день соус становится только вкуснее.