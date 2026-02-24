Зимняя Олимпиада — 2026
Беру 1 кг свиных ребер и делаю пряженину — вкуснятина в густой подливе по-старинному

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо русской и белорусской кухни готовили к большим семейным застольям, когда стол должен был ломиться от сытных и душевных угощений. Аромат жареного мяса, густая подлива — именно так пахнет настоящий домашний праздник. Ребра получаются мягкими, сочными, с насыщенным мясным вкусом, а подлива — густой, пряной и такой аппетитной, что в нее хочется макать все подряд.

Ингредиенты: свиные ребра — 1 кг, репчатый лук — 2 шт. (200–250 г), пшеничная мука — 2 ст. л. (40 г), чеснок — 3 зубчика, лавровый лист — 2 шт., черный перец горошком — 6–8 шт., молотый черный перец — по вкусу, соль — 1–1,5 ч. л., растительное масло или свиной жир — 60–80 г, вода или мясной бульон — 500 мл.

Ребра нарезают порционными кусками, солят и перчат, затем в казанке или глубокой сковороде разогревают жир и обжаривают мясо до румяной корочки со всех сторон. Добавляют нарезанный полукольцами лук, жарят до золотистости, посыпают мукой, быстро перемешивают и прогревают пару минут. Вливают горячую воду или бульон, кладут лавровый лист, перец горошком и измельченный чеснок, накрывают крышкой и тушат на слабом огне 40–50 минут до мягкости. Подают пряженину горячей, с блинами или свежим хлебом, щедро макая их в ароматную подливу.

Ранее мы делились рецептом вместо омлета. Делаем вкусняшку по-японски — получается интереснее и вкуснее.

