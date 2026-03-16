16 марта 2026 в 13:30

В пост больше не голодаю, разнообразила меню рецептом гуляша из фасоли: для обедов и ужинов

Фото: D-NEWS.ru
В пост больше не голодаю, разнообразила меню рецептом гуляша из фасоли — это сытное, ароматное и согревающее блюдо, которое подходит для обедов и ужинов.

Нежная фасоль, тушенная с луком, морковью и помидорами, в густом ароматном соусе, по сытности не уступает мясному гуляшу, а по вкусу поражает своей глубиной и насыщенностью.

Для приготовления понадобится: 500 г отварной или консервированной красной фасоли, 2 луковицы, 2 моркови, 3-4 спелых помидора (или 400 г томатов в собственном соку), 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, лавровый лист, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте кубиками, морковь — соломкой или натрите на крупной терке. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте кубиками. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте еще 5–7 минут. Добавьте помидоры, тушите 5 минут. Всыпьте фасоль, добавьте соль, перец, паприку, лавровый лист и измельченный чеснок. Влейте немного воды (около 0,5 стакана), накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут. В конце добавьте мелко рубленную зелень и дайте настояться под крышкой.

Ранее стало известно, как приготовить пхали из стручковой фасоли и орехового соуса: можно в Великий пост.

Проверено редакцией
гуляш
рецепты
Великий пост
ужины
Дарья Иванова
