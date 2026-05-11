О гуляше забыла, делаю курочку карри и подаю с рисом: небанальный рецепт вместо надоевших блюд

Когда обычная курица с подливой и гуляши уже надоели, этот рецепт очень выручает. Курочка получается нежной, ароматной и с насыщенным сливочно-пряным соусом, который идеально сочетается с рисом. И при этом готовится всё гораздо проще, чем кажется.

Теперь вместо гуляша дома всё чаще просят именно это блюдо.

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливки — 200 мл, томатная паста — 1 ст. л., карри — 1–2 ч. л., паприка — 1 ч. л., сливочное масло — 20 г, растительное масло — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу. Для подачи: рис и зелень.

Куриное филе нарезаю небольшими кусочками. На смеси сливочного и растительного масла быстро обжариваю лук и чеснок. Добавляю курицу и жарю до лёгкой золотистой корочки. Всыпаю карри, паприку и немного перца — сразу появляется очень аппетитный аромат.

Добавляю томатную пасту и перемешиваю. Вливаю сливки и готовлю ещё несколько минут на небольшом огне, пока соус не станет густым и шелковистым. Параллельно отвариваю рис.

Подаю курочку карри горячей — сверху можно добавить зелень или немного кунжута.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
