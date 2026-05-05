05 мая 2026 в 14:04

Беру курицу и готовлю стифадо: вместо надоевших рецептов гуляша и жареной курицы

Когда привычная курица уже надоела, этот вариант меняет все. Стифадо — блюдо греческой кухни, где мясо томится в соусе до мягкости и пропитывается ароматами специй.

В итоге получается насыщенное, ароматное блюдо с густым соусом, который буквально просит хлеба.

Ингредиенты: курица — 1,2–1,5 кг, чеснок — 2 зубчика, белое сухое вино — 150 мл, сливки — 250–300 мл, зернистая горчица — 1 ст. л., мука — 4–5 ст. л., лавровый лист — 1 шт., тимьян — 1–2 веточки, розмарин — 1 веточка, оливковое масло — 3–4 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу. Дополнительно: белый хлеб — 5–6 ломтиков, петрушка — небольшой пучок.

Курицу обваливаю в муке с солью и перцем и обжариваю до румяной корочки. Перекладываю в кастрюлю.

В той же сковороде прогреваю чеснок, вливаю вино и выпариваю наполовину. Добавляю сливки, горчицу и лавровый лист, перемешиваю и прогреваю.

Переливаю соус к курице и тушу под крышкой на слабом огне около 40–50 минут. В конце добавляю тимьян и розмарин, довожу еще 10–15 минут.

Хлеб нарезаю треугольниками и быстро обжариваю на сковороде до золотистой корочки. Сразу посыпаю мелко рубленной петрушкой.

Подаю курицу с гренками — получается сытно, ароматно и очень «собранно» по вкусу.

Ранее мы делились рецептом из морковки и колбасного сыра. Салат из четырех ингредиентов — все простое, но вкус отличный.

Ольга Шмырева
