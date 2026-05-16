Картошка в сливках с охотничьими колбасками — аромат стоит на весь дом: простое блюдо вкуснее многих ресторанных

Такая картошка получается невероятно нежной, сливочной и очень ароматной. Охотничьи колбаски дают легкий копченый вкус, а сливки превращаются в густой соус, который хочется вымакать хлебом до последней капли. Простые продукты, минимум возни — и полноценный сытный ужин готов.

Особенно вкусно получается, когда картофель слегка разваривается и пропитывается ароматом колбасок и специй, а сверху появляется аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты

Картофель — 800 г, охотничьи колбаски — 300 г, сливки 20% — 300 мл, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 20 г, растительное масло — 1 ст. л., паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, зелень — для подачи.

Приготовление

Картофель очищают и нарезают крупными ломтиками. Лук режут полукольцами, чеснок мелко измельчают. Охотничьи колбаски нарезают кружочками.

На сковороде разогревают сливочное и растительное масло. Сначала слегка обжаривают колбаски до румяности, чтобы появился яркий копченый аромат. Добавляют лук и готовят еще несколько минут до мягкости. Затем всыпают чеснок и паприку.

Картофель выкладывают в глубокую форму или сотейник, сверху распределяют колбаски с луком и заливают сливками. Добавляют соль и черный перец.

Тушат под крышкой на небольшом огне примерно 35–40 минут, пока картофель не станет мягким и не пропитается сливочным соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева советует выбирать именно охотничьи колбаски с ярким копченым ароматом — они делают вкус блюда намного насыщеннее. А если хочется особенно густой соус, часть сливок можно заменить ложкой сметаны.

Проверено редакцией
