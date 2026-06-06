Беру картошку и фарш — через 40 минут подаю цеппелины по-литовски. Вкуснее и нежнее зраз

Беру картошку, фарш и лук — и леплю «бомбы» по-литовски, которые муж сначала смешными называет, а потом просит добавки. Получаются настоящие цеппелины — огромные сочные картофельные клёцки с мясной начинкой, варятся в подсоленной воде, а на тарелке тают во рту со шкварками и сметаной.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг картофеля (лучше мучнистого), 300 г свиного или куриного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. ложки картофельного крахмала (или муки), соль, перец, масло для жарки лука. Картофель натрите на мелкой тёрке, отожмите сок, слейте его (крахмал осядет — верните). Добавьте крахмал, яйцо, соль. Для начинки обжарьте лук с фаршем, посолите, поперчите. Влажными руками сформируйте лепёшку из картофельной массы, положите начинку, защипните в виде «цеппелина» (вытянутой бомбы).

Опустите в кипящую подсоленную воду, варите 15–20 минут после всплытия. Подавайте со шкварками, жареным луком и сметаной. Вкус — как в литовской деревне!

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала слепить цеппелины по этому рецепту. Даже те, кто боялся возиться с картофельным тестом, справились. Кстати, вместо свинины можно взять курицу с грибами — получится диетический вариант. Находка, а не рецепт!