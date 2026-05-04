04 мая 2026 в 18:05

Тру морковку и колбасный сыр: салат из 4 ингредиентов — все простое, но вкус отличный

Готовим быстрый салат из 4 ингредиентов. Колбасный сыр дает легкую копченую нотку, морковь — сочность и свежесть, кукуруза добавляет сладость, а яйца делают вкус мягким и «собранным».

Заправка на йогурте с чесноком и соевым соусом получается насыщенной, но не тяжелой — в итоге простой набор продуктов превращается в реально вкусный салат, который хочется повторять.

Ингредиенты: морковь — 2 шт., сыр колбасный — 150–200 г, кукуруза консервированная — банка, яйца — 3 шт., йогурт натуральный — 3–4 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соевый соус — 1–2 ч. л., паприка — 1/2 ч. л., соль — по вкусу.

Морковь натираю на средней терке, колбасный сыр тоже натираю или нарезаю тонкой соломкой. Яйца отвариваю вкрутую, остужаю и нарезаю небольшими кубиками. Кукурузу откидываю на сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Для заправки смешиваю йогурт, измельченный чеснок, соевый соус и паприку. Соединяю все ингредиенты, перемешиваю, при необходимости подсаливаю и даю салату постоять 10–15 минут, чтобы вкусы объединились.

Ольга Шмырева
