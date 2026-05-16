Беру соевый соус и имбирь: говядина сигурэни — японский рецепт, после которого гуляш кажется скучным

Это одно из тех японских блюд, которые удивляют с первой ложки. Говядина получается очень мягкой, насыщенной и слегка сладковато-пряной благодаря соевому соусу, имбирю и вину. Мясо долго томится в ароматном соусе и буквально пропитывается азиатскими вкусами. А еще готовится сигурэни намного проще, чем кажется на первый взгляд.

В Японии такую говядину часто подают с рисом — получается идеальный домашний ужин.

Ингредиенты: говядина — 500 г, имбирь — 1 ст. л. с горкой, сухое белое вино — 50 мл, вода — 200 мл, соевый соус — 4 ст. л., сахар — 2 ст. л., острый перец — 1 шт., растительное масло — 1 ст. л., кунжут — 1 ч. л.

Приготовление: говядину нарезаю очень тонкими полосками или небольшими кусочками. Имбирь натираю на мелкой терке, острый перец режу тонкими колечками.

На сковороде разогреваю масло и быстро обжариваю мясо на сильном огне, чтобы оно слегка подрумянилось.

Добавляю имбирь и острый перец, перемешиваю и вливаю белое вино. Даю алкоголю немного выпариться, затем добавляю воду, соевый соус и сахар.

Убавляю огонь и тушу говядину примерно 25–30 минут, пока соус не станет густым и блестящим. За это время мясо становится очень мягким и полностью пропитывается ароматами.

Перед подачей посыпаю кунжутом. Особенно вкусно подавать говядину сигурэни с горячим рисом — соус получается настолько насыщенным, что хочется собрать его до последней капли.

