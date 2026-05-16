День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 10:20

Беру соевый соус и имбирь: говядина сигурэни — японский рецепт, после которого гуляш кажется скучным

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это одно из тех японских блюд, которые удивляют с первой ложки. Говядина получается очень мягкой, насыщенной и слегка сладковато-пряной благодаря соевому соусу, имбирю и вину. Мясо долго томится в ароматном соусе и буквально пропитывается азиатскими вкусами. А еще готовится сигурэни намного проще, чем кажется на первый взгляд.

В Японии такую говядину часто подают с рисом — получается идеальный домашний ужин.

Ингредиенты: говядина — 500 г, имбирь — 1 ст. л. с горкой, сухое белое вино — 50 мл, вода — 200 мл, соевый соус — 4 ст. л., сахар — 2 ст. л., острый перец — 1 шт., растительное масло — 1 ст. л., кунжут — 1 ч. л.

Приготовление: говядину нарезаю очень тонкими полосками или небольшими кусочками. Имбирь натираю на мелкой терке, острый перец режу тонкими колечками.

На сковороде разогреваю масло и быстро обжариваю мясо на сильном огне, чтобы оно слегка подрумянилось.

Добавляю имбирь и острый перец, перемешиваю и вливаю белое вино. Даю алкоголю немного выпариться, затем добавляю воду, соевый соус и сахар.

Убавляю огонь и тушу говядину примерно 25–30 минут, пока соус не станет густым и блестящим. За это время мясо становится очень мягким и полностью пропитывается ароматами.

Перед подачей посыпаю кунжутом. Особенно вкусно подавать говядину сигурэни с горячим рисом — соус получается настолько насыщенным, что хочется собрать его до последней капли.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру 5 ингредиентов и делаю салат «Цимус»: шикарный рецепт на любой праздник или вкусный вечер
Общество
Беру 5 ингредиентов и делаю салат «Цимус»: шикарный рецепт на любой праздник или вкусный вечер
Как приготовить идеальную печень на сковороде за 10 минут: топ-3 рецептов
Семья и жизнь
Как приготовить идеальную печень на сковороде за 10 минут: топ-3 рецептов
Не просто сок, а витаминный взрыв. Превращаю гранат, свеклу и имбирь в мощный эликсир для иммунитета
Общество
Не просто сок, а витаминный взрыв. Превращаю гранат, свеклу и имбирь в мощный эликсир для иммунитета
Названы простые средства для облегчения кашля во время простуды
Общество
Названы простые средства для облегчения кашля во время простуды
Если взять соевый соус и сливки, получается изумительная курица. Простой рецепт в духовке
Общество
Если взять соевый соус и сливки, получается изумительная курица. Простой рецепт в духовке
говядина
имбирь
соевый соус
гуляш
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный продюсер ответил, почему Россия не вернется на Евровидение
Вирусолог объяснила отсутствие вакцины от хантавируса
«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая
«На Украине сейчас модно»: эксперт о новой тактике Киева в «фейкометстве»
Грузовик и минивэн устроили жесткое лобовое ДТП под Ростовом
Движение машин по Крымскому мосту приостановили
Лавров обвинил Запад и ООН в молчании о языковом геноциде на Украине
В июне пенсии выплатят досрочно из-за одного фактора
Рябков раскрыл новые подробности о переговорах России и США
«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США
Володин описал мрачное будущее Армении при выходе из ЕАЭС
В России может появиться хлеб на закваске с бактериями из космоса
Опытная няня хотела уложить ребенка спать, но случайно убила его
Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют
Летевший в Анталью самолет экстренно посадили из-за сообщений о бомбе
Трамп ответил на вопрос о готовности Ирана к капитуляции
Военэксперт объяснил, почему США создали биолаборатории именно на Украине
Отставку кабмина Латвии объяснили действием «проклятия Зеленского»
Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат 1,5 млн рублей
«Плечом к плечу»: Рябков об особых отношениях России с одной из стран
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.