Свинина на углях — круто, но с этим соусом она становится невероятной

Пробовал сотни соусов к мясу, но этот — настоящая находка. Кисло-сладкий, пряный, он преображает шашлык.

Ингредиенты

Ананасовый сок — 200 мл, кетчуп — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., уксус столовый — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, имбирь свежий — 10 г.

Как готовлю

Сначала натираю чеснок и имбирь на мелкой терке — это самая муторная часть, но без них никак. Кидаю их в сотейник, добавляю кетчуп, ананасовый сок, сахар и уксус. Довожу до кипения на среднем огне. Потом варю 5 минут, постоянно помешивая, пока соус не загустеет и не начнет пахнуть как рай. Пробуй сразу — контраст сладкого и кислого с пряным имбирем делает любое мясо шедевром.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, что такой простой набор продуктов дает взрывной результат. Особенно удалась текстура — тертый имбирь и чеснок не плавают комками, а равномерно распределяются.

