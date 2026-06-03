Окрошка по старинному рецепту — влюбились все: жарим курицу и говядину и берем квас

Окрошка по старинному рецепту — влюбились все: жарим курицу и говядину и берем квас

Если классическая окрошка уже надоела, попробуйте приготовить ее по старинному рецепту. В отличие от привычного варианта с колбасой, здесь используют сразу несколько видов мяса — жареную говядину, курицу и ветчину. Получается гораздо насыщеннее, ароматнее и сытнее.

Главный секрет такой окрошки — сочетание разных мясных вкусов, свежих овощей, редиса и настоящего хлебного кваса. Когда-то именно так готовили холодный суп в состоятельных семьях и трактирах.

Получается обалденная вкуснятина: освежающая, пикантная и очень ароматная окрошка, которая идеально спасает в жару и легко заменяет полноценный обед.

Для приготовления вам понадобится: квас — 1,5 л, жареная говядина — 250 г, жареная курица — 250 г, вареная ветчина — 200 г, яйца — 5 шт., огурцы — 5 шт., редис — 6–8 шт., сметана — 100 г, зеленый лук, укроп или петрушка по вкусу, соль, сахар, горчица и хрен по вкусу.

Говядину, курицу и ветчину нарежьте мелкими аккуратными кубиками. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте так же. Огурцы и редис измельчите небольшими кубиками. Зеленый лук, укроп и петрушку мелко порубите.

В большой миске соедините мясо, яйца, огурцы, редис и зелень. Добавьте сметану, немного горчицы, тертого хрена, соль и щепотку сахара. Все хорошо перемешайте. Перед подачей залейте охлажденным квасом и добавьте несколько кубиков льда.