Не просто сок, а витаминный взрыв. Превращаю гранат, свеклу и имбирь в мощный эликсир для иммунитета

Не просто сок, а витаминный взрыв. Превращаю гранат, свеклу и имбирь в мощный эликсир для иммунитета

Гранатовый сок — король антиоксидантов, свекла — источник силы, имбирь — природный защитник, а лимон — кладезь витамина C. Их альянс рождает не только яркий, сбалансированный вкус, но и напиток с исключительными полезными свойствами.

Что понадобится

Свежевыжатый гранатовый сок — 150 мл, свежевыжатый свекольный сок — 50 мл, свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л., свежий корень имбиря — кусочек 2–3 см, лед — для подачи.

Как готовлю

Очищенный кусочек имбиря мелко нарезаю или натираю и помещаю в чашу блендера. Добавляю гранатовый, свекольный и лимонный соки.

Взбиваю на высокой скорости в течение 30–60 секунд до получения однородной жидкости. Готовый коктейль процеживаю через мелкое сито или марлю, чтобы удалить волокна имбиря.

Подаю сразу же, в высоком бокале со льдом для сохранения свежести и яркого вкуса.

