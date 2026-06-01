01 июня 2026 в 10:57

Думал, лаванда — это только для мыла. Пока не сварил этот кофе

Фото: D-NEWS.ru
Обычно я за варку классики, без соплей. Но этот лавандовый раф сломал меня. Он как жидкий десерт.

Ингредиенты

Кофе молотый — 4 ч. л., вода — 100 мл, молоко — 200 мл, сироп лавандовый — 20 мл, ванильный сахар — 1 ч. л., лаванда сухая — по желанию.

Как готовлю

Сначала варю кофе в турке: заливаю молотые зерна водой, дважды довожу до поднятия пенки, даю настояться пару минут, чтобы гуща осела. Параллельно грею молоко с лавандовым сиропом и щепоткой ванильного сахара, но не кипячу.

Самое важное — процедить кофе от гущи, соединить с теплым молоком и как следует взбить капучинатором до пышной стойкой пены. Разливаю по чашкам, сверху можно бросить пару сухих лавандовых цветков для красоты. Пьется этот раф сразу, горячим, пока пена не осела.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я скептик до мозга костей, но этот лавандовый раф меня переубедил. Текстура получилась невероятно бархатистой, а запах стоял такой, будто я открыл флакон дорогого парфюма. Мой совет: не жалейте сиропа, но и не перебарщивайте — лаванда должна лишь обволакивать, а не перебивать вкус кофе.

Проверено редакцией
Общество
кофе
лаванда
напитки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
