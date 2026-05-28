Заливаю печенье кофе — через 5 минут кофейный десерт готов: воздушнее и быстрее тирамису

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быстрые и эффектные десерты почти из ничего. Никакой возни — просто взбил кофе с сахаром, раскрошил печенье и собрал слои.

Получается обалденная вкуснятина: воздушный кофейный крем, напоминающий капучино, и хрустящая шоколадная крошка. Десерт готовится за 5 минут и выглядит как ресторанный. Идеален к чаю, кофе или как сладкий перекус.

Для приготовления вам понадобится: 2 ст. ложки растворимого кофе, 2 ст. ложки сахара, 35 мл воды, 50 г шоколадного печенья, шоколад или какао для украшения.

В стакане для блендера смешайте кофе, сахар и воду. Взбивайте венчиком до получения светлой воздушной пены. Печенье измельчите в крошку. В стакан слоями выкладывайте кофейный крем и крошку из печенья. Сверху посыпьте какао или украсьте растопленным шоколадом. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот кофейный десерт. Удивило то, что из простых ингредиентов получился воздушный, нежный крем. Десерт выглядел очень эффектно и пропал со стола за минуту. Кстати, вместо шоколадного печенья можно взять обычное песочное — вкус станет мягче. Рецепт — настоящая находка для быстрого сладкого перекуса!