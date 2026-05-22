22 мая 2026 в 15:18

Кофе в турке только так: главное — не лить воду! Результат взрывает вкусовые рецепторы

Я перепробовал кучу способов варить кофе в турке, но этот — с предварительным прогреванием — взломал систему.

Ингредиенты

Кофе в зернах — 20 г, сахар — 1 ч. л., вода холодная — 300 мл.

Как готовлю

Сначала мелю зерна короткими импульсами до очень мелкой фракции — аромат взрывается сразу. Насыпаю кофе с сахаром в сухую турку и ставлю на минимальный огонь.

Грею смесь, пока не появится легкий дымок и запах карамели. Только тогда вливаю холодную воду, осторожно перемешиваю и жду, когда пенка поднимется к краю.

Снимаю, даю пенке опуститься, повторяю подъем еще два раза — это ключевой момент. Даю кофе постоять полминуты, чтобы гуща осела, и разливаю по чашкам.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

У меня сломалась кофемашина, и я в отчаянии полез за старой туркой — и, боже, как же я рад этой поломке! Сначала прогрел сухую смесь кофе с сахаром, и запах пошел такой, что жена выскочила из спальни.

Вкус получился не горьким, а мягким, с легкой карамельной ноткой. Мой лайфхак: подавайте в маленьких чашках, как эспрессо, и обязательно с глотком холодной воды — контраст сносит башню.

Серпентолог назвал пустышками ультразвуковые отпугиватели гадюк
