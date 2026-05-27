Торт «Наполеон» без коржей: никакой скалки и духовки. Только желтки и заварной крем

Торт «Наполеон» без коржей: никакой скалки и духовки. Только желтки и заварной крем

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит знаменитый торт, но не хочет возиться с раскаткой. Никакой возни — просто сварил крем, наломал тесто фило слоями и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, пропитанный кремом торт с хрустящими слоями теста фило, который тает во рту. Он намного проще классического наполеона, но ничуть не уступает ему во вкусе. Идеален к чаю, кофе или как праздничный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 500 г теста фило, 1 л молока, 3 желтка, 150 г сливочного масла, пакетик ванилина, 1/2 стакана сахара, соль на кончике ножа, 4 ст. ложки кукурузного крахмала.

Взбейте молоко с сахаром, ванилином, крахмалом, желтками и солью. Заварите крем на среднем огне, помешивая. Отложите несколько листов теста для обсыпки, остальные измельчите. В форму слоями выкладывайте крошку и крем. Уберите в холодильник на ночь. Готовый торт обсыпьте измельченным тестом со всех сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот наполеон из теста фило. Удивило то, что торт получился очень нежным и пропитанным, при этом без выпечки. Крем застыл идеально, а тесто не размякло. Даже без классических коржей он оказался вкуснее магазинного. Кстати, вместо кукурузного крахмала можно взять картофельный — консистенция станет гуще. Рецепт — настоящая находка для ленивых сладкоежек!