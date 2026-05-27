Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:00

Торт «Наполеон» без коржей: никакой скалки и духовки. Только желтки и заварной крем

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит знаменитый торт, но не хочет возиться с раскаткой. Никакой возни — просто сварил крем, наломал тесто фило слоями и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, пропитанный кремом торт с хрустящими слоями теста фило, который тает во рту. Он намного проще классического наполеона, но ничуть не уступает ему во вкусе. Идеален к чаю, кофе или как праздничный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 500 г теста фило, 1 л молока, 3 желтка, 150 г сливочного масла, пакетик ванилина, 1/2 стакана сахара, соль на кончике ножа, 4 ст. ложки кукурузного крахмала.

Взбейте молоко с сахаром, ванилином, крахмалом, желтками и солью. Заварите крем на среднем огне, помешивая. Отложите несколько листов теста для обсыпки, остальные измельчите. В форму слоями выкладывайте крошку и крем. Уберите в холодильник на ночь. Готовый торт обсыпьте измельченным тестом со всех сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот наполеон из теста фило. Удивило то, что торт получился очень нежным и пропитанным, при этом без выпечки. Крем застыл идеально, а тесто не размякло. Даже без классических коржей он оказался вкуснее магазинного. Кстати, вместо кукурузного крахмала можно взять картофельный — консистенция станет гуще. Рецепт — настоящая находка для ленивых сладкоежек!

Проверено редакцией
Читайте также
Простой наполеон в домашних условиях: нежный торт без лишних хлопот
Семья и жизнь
Простой наполеон в домашних условиях: нежный торт без лишних хлопот
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
Семья и жизнь
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
Медовик на сковороде за 1 час: 6 коржей, крем из сметаны — и нежный тортик готов
Общество
Медовик на сковороде за 1 час: 6 коржей, крем из сметаны — и нежный тортик готов
Клубничный пирог на кефире: пышный, влажный и очень вкусный — готовлю каждую неделю, пока сезон
Общество
Клубничный пирог на кефире: пышный, влажный и очень вкусный — готовлю каждую неделю, пока сезон
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Семья и жизнь
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
наполеон
торты
простые рецепты
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн назвал число раненых в результате атаки ВСУ на Курскую область
Раскрыто, каких питомцев лучше оставлять с зооняней при отъезде хозяина
Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать
Стало известно, как изменился объем взаимной торговли внутри ЕАЭС за 12 лет
Раскрыта цель ВСУ при атаке на здание Центробанка в Севастополе
Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе
Политолог ответил, кто может стать следующим президентом США после Трампа
Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу
Подростка обвинили в диверсии за деньги
Москвичке могут дать реальный срок за кальян на куличе
Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка
Мать двоих детей скончалась во время операции по подшиванию матки
Автоюрист рассказал, какие препараты нельзя принимать водителям
Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли
Раскрыта причина участившихся случаев взрыва пауэрбанков у россиян
В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек
Самолет экстренно сел в аэропорту под Красноярском
В Госдуме раскритиковали россиянина за участие в «Олимпиаде на стероидах»
Верховный суд впервые обобщит практику по делам с ИИ
Стало известно, почему сценарист «Симпсонов» захотел стать президентом США
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.