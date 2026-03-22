Простой наполеон в домашних условиях: нежный торт без лишних хлопот

Как приготовить торт «Наполеон» просто
Хотите приготовить легендарный торт «Наполеон» без сложных манипуляций? Этот рецепт — идеальное решение! Коржи получаются хрустящими, крем — нежным, а сам процесс приготовления не займет весь день.

Список продуктов

Для коржей возьмите:

  • сметана — 200 г;
  • пшеничная хлебопекарная мука — 500 г;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • масло сливочное — 250 г (холодное);
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Для крема необходимо:

  • куриные яйца — 2 шт.;
  • молоко (жирностью от 2,5%) — 1 л;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • пшеничная хлебопекарная мука — 3 ст. л.;
  • сахарный песок — 200 г;
  • масло сливочное — 150 г.

Простой рецепт наполеона

Как приготовить торт

Муку просейте, соедините с солью и разрыхлителем. Холодное масло быстро натрите на терке и перетрите с мукой, пока не получится крошка. Затем вбейте туда же яйцо, добавьте 200 граммов сметаны, все замесите. Тесто должно выйти податливым. Разделите его примерно на восемь равных кусочков и отправьте их в холодильник на полчаса или чуть дольше.

Потом достаньте, каждый кусочек раскатайте. Должна получиться заготовка под корж толщиной миллиметра в два. Выпекайте на противне при температуре 200 градусов около пяти минут, пока коржи не приобретут легкий золотистый оттенок.

Займемся кремом. В кастрюле соедините муку, ванильный сахар и обычный, вбейте яйца, влейте молоко. Не забывайте помешивать смесь. Варите, пока не станет густой. Снимите кастрюлю с плиты и дайте массе остыть. После этого положите в нее мягкое масло и взбейте, пока не получится однородный крем.

Промажьте коржики теплым кремом, сложите их друг на друга. Верхний слой и бока также смажьте кремом, присыпьте крошкой от коржей. Оставьте наполеон пропитаться минимум на шесть часов, лучше — на ночь.

Полезные советы:

  • Чем дольше торт настаивается, тем он вкуснее — лучше оставить его на ночь в холодильнике.
  • Для более насыщенного вкуса — добавьте в крем 1 ст. ложку коньяка или ликера.
  • Чтобы коржи не теряли форму при выпечке — накалывайте их вилкой перед отправкой в духовку.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: очень вкусные блинчики с сыром.

Проверено редакцией
Анастасия Фомина
А. Фомина
