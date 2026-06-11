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11 июня 2026 в 15:04

Мука, манка да вода — через 20 минут лепешки «Пузырчатые» готовы: вкусные как лаваш и не черствеют

Фото: D-NEWS.ru
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Иногда самые удачные рецепты состоят буквально из нескольких продуктов. Эти лепешки именно такие. Никаких дрожжей, долгой расстойки и сложных технологий. Смешали муку с манкой, добавили воду — и уже совсем скоро на столе появляются тонкие золотистые лепешки с аппетитными пузырьками и хрустящими краями.

Благодаря манке тесто получается особенно интересным по текстуре, а небольшое количество разрыхлителя помогает сделать лепешки более воздушными. После выпечки их достаточно смазать сливочным маслом, и они становятся мягкими, ароматными и невероятно вкусными.

Для приготовления вам понадобится: мука — 300 г, вода — 200 мл, манная крупа — 50 г, соль — ½ ч. л., разрыхлитель — ½ ч. л., сливочное масло — 50 г.

В глубокой миске смешайте муку, манную крупу, соль и разрыхлитель. Постепенно вливайте воду, одновременно замешивая тесто. Оно должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы манка успела набухнуть.

Разделите тесто на 6–8 частей и раскатайте каждую в тонкую лепешку. Хорошо разогрейте сухую сковороду. Обжаривайте лепешки поочередно с двух сторон до появления характерных золотистых пузырьков и легкой румяности.

Пока лепешки горячие, сразу смажьте их сливочным маслом. Оно впитается в поверхность и сделает их особенно ароматными и нежными. Подавайте к супам, шашлыку, салатам или просто к чаю вместо хлеба.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже не раз готовила такие лепешки и особенно любит подавать их горячими прямо со сковороды. Больше всего нравится сочетание хрустящих пузырчатых участков и мягкой серединки.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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