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19 июля 2026 в 10:53

Назван самый вкусный вид меда

Эксперт по растениеводству Баранкина: в РФ липовый мед считается самым вкусным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самый вкусный мед, который россияне предпочитают чаще всего, — липовый, сообщила РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина. Липовый мед является универсальным благодаря мягкому вкусу и способности долго сохранять жидкую консистенцию.

На вопрос, какой мед самый вкусный, я всегда отвечаю: тот, который нравится лично вам и при этом натуральный. У нас традиционно очень любят липовый мед. Он мягкий, ароматный, без резких нот, хорошо подходит и к чаю, и к десертам. Академическим образцом «приятного» вкуса многие считают акациевый мед. Он светлый, с деликатным ароматом и долго остается жидким, — ответила Баранкина.

Эксперт отметила, что гречишный мед подойдет не всем из-за терпкого и слишком насыщенного вкуса. Хотя для кого-то он покажется лучшим. А разнотравье также является одним из лучших видов меда, потому что он четко ассоциируется с травами, цветами и летними полями.

Также Баранкина рассказала, что мед нужно выбирать по совокупности признаков — аромат, вкус и честная этикетка. Натуральный мед должен быть прозрачным и не пахнуть спиртом, карамелью или химическими ароматизаторами.

Ранее был назван вид меда, помогающий от простуды. Липовый мед с противовоспалительными свойствами помогает при данном заболевании. А теплое питье с таким медом способствует быстрому восстановлению организма во время болезни.

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