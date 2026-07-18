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18 июля 2026 в 16:05

Варю всего 5 минут: готовлю пикули как в бургерных. Такие огурчики готовятся просто и украсят много блюд

Фото: D-NEWS.ru
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Хрустящие кисло-сладкие огурчики-пикули появились вовсе не в США. Их история начинается в Европе, где еще несколько веков назад небольшие огурцы мариновали с уксусом, сахаром и пряностями. Позже рецепт попал в Северную Америку и стал классикой для бургеров, хот-догов и сэндвичей. Именно такой кисло-сладкий вкус сегодня ассоциируется у многих с фастфудом.

Часто говорят, что похожие пикули используют в бургерах «Макдоналдса». Это действительно недалеко от истины: в классических бургерах сети используются маринованные огурцы в кисло-сладком рассоле с горчицей, куркумой, луком и специями. Точный рецепт компании держится в секрете, но домашний вариант получается очень близким по вкусу.

Для приготовления вам понадобится: огурцы — 1,5 кг, репчатый лук — 250 г, соль — 2 ст. л. без горки, сахар — 7 ст. л., семена дижонской горчицы (из банки) — 2 ст. л., черный перец горошком — 10 шт., куркума — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, уксус 9% — 60 мл, вода — 500 мл.

Огурцы нарежьте тонкими кружочками толщиной около 3–4 мм, лук — тонкими полукольцами. Перемешайте овощи с солью и оставьте на 1–2 часа, чтобы они пустили сок. Затем хорошо промойте под холодной водой и слегка отожмите.

В кастрюле соедините воду, сахар, уксус, семена горчицы, черный перец, куркуму и доведите маринад до кипения. Добавьте огурцы, лук и измельченный чеснок, аккуратно перемешайте и варите 3–5 минут после закипания. Огурцы должны лишь поменять цвет, но остаться хрустящими. Горячие пикули разложите по стерилизованным банкам, залейте маринадом, герметично закройте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Самые вкусные пикули получаются из небольших плотных огурцов с тонкой кожицей. Я всегда режу их очень тонкими кружочками — именно так они становятся похожими на те самые огурчики из бургеров.

Проверено редакцией
США
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фастфуд
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сахар
уксус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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