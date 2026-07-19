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19 июля 2026 в 10:51

Украинский десантник сдался в плен под Днепром с полным боекомплектом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинский десантник из 5-й батальонно-тактической группы добровольно сдался в плен российским военным на Днепропетровском направлении, заявил командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка Александр Волков. По его словам, которые приводит ТАСС, солдат пришел с полностью снаряженным автоматом и полным боекомплектом. Пленный признался, что не хочет воевать — его призвали принудительно.

Человек не хотел воевать, он принес полностью чистый автомат, полный БК, который ему выдало командование, и сдался в плен. Сказал, что не хочет воевать, что человек мирный, его заставили, — отметил Волков.

Ранее пленный боец 109-й бригады территориальной обороны Украины рассказывал, что украинские военнослужащие регулярно сталкивались с нехваткой продовольствия и воды на позициях. По его словам, из-за голода некоторые военные теряли сознание.

До этого Верховная рада Украины проголосовала за продление всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий режим будет действовать со 2 августа еще 90 дней. В общей сложности решение поддержали 311 депутатов, прямая трансляция с заседания велась на сайте Рады.

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