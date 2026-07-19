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19 июля 2026 в 10:32

В КТК рассказали о последствиях атаки БПЛА на морской терминал

КТК: пострадавших в результате атаки БПЛА на морской терминал нет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Никто из сотрудников и подрядчиков не пострадал в результате атаки БПЛА на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума, разлива нефти не произошло, сообщили представители КТК в Telegram-канале. Погрузка нефти остановлена, танкеры остались на плаву, отметили в компании.

Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК , а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений, — говорится в сообщении.

Ранее в компании сообщили, что атака была направлена на выносные причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-3. Под удар попали танкеры ASIA (флаг Либерии) и NISSOS IOS (флаг Маршалловых Островов), на борту которых находились международные экипажи. В результате нападения на ASIA вспыхнул пожар, который потушили силами аварийных служб.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что российские ударные дроны поразили два сухогруза во время их рейса из порта Черноморск в Одессу. В течение дня ВС РФ продолжают наносить удары по украинским портовым объектам и судам, используемым в интересах армии Украины.

Россия
КТК
танкеры
атаки БПЛА
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