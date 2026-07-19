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19 июля 2026 в 18:14

Борис Надеждин остановил кампанию по сбору подписей на выборы в Госдуму

Борис Надеждин Борис Надеждин Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press
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Российский политик Борис Надеждин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) остановил кампанию по сбору подписей на выборы в Госдуму. Как он написал в своем Telegram-канале, признание его иноагентом и виновным по экстремистской статье исключает для него законную возможность избраться в Госдуму.

Надеждин добавил, что собранные в его поддержку подписи не будут подаваться в избирком. Деньги, которые были собраны к этому моменту на его избирательный счет, будут потрачены на выплаты сборщикам и сотрудникам штабов.

Ранее Долгопрудненский суд Московской области признал политика Бориса Надеждина виновным по статье о пропаганде экстремизма. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей. Следствие заинтересовалось Надеждиным после публикации им в своих соцсетях одной ссылки на видео. Она вела на видеоролик с участием Алексея Навального и ФБК (организация признана в РФ экстремистской и террористической и ликвидирована по решению суда, деятельность запрещена).

До этого судебное заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия бывшего депутата Госдумы. Его артериальное давление повысилось до 190 на 110 мм рт. ст. Адвокат Надеждина попросил вызвать бригаду скорой помощи.

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