Россиянка с протезом бедра покорила высшую точку Эльбруса

Александра Гладкова из Саратова с протезом бедра покорила Эльбрус, сообщили в пресс-службе фонда «Жизнь в Движении». Экспедиция проходила в рамках проекта «Путь к вершинам» под руководством профессионального горного гида Антона Бричевского, который покорял Эльбрус уже 110 раз.

Россиянка достигла высшей точки Эльбруса — 5642 метра. Известно, что в 15 лет девушка перенесла ампутацию бедра из-за несчастного случая. Однако попытка покорить саму высокую гору в Европе уже была, но из-за штормового предупреждения пришлось вернуться назад. Тогда девушке дошла до отметки 5350 метров.

Прошлый год научил меня терпению, но мечта подняться на вершину и поднять флаг фонда никуда не исчезла. Эмоции не передать словами. Я хочу, чтобы другие ребята, столкнувшиеся с тяжелыми травмами, узнали про это и тоже осознали: жизнь не заканчивается, в ней по-прежнему есть место для огромных высот, — рассказала Александра.

Ранее американец-пенсионер покорил вершину самой высокой точки Килиманджаро. При этом Арт Улен может стать самым пожилым покорителем пика Ухуру горы Килиманджаро, если его достижение подтвердит Книга рекордов Гиннесса. Мужчина поднялся на самую высокую точку Африки в день своего 90-летия.