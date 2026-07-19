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19 июля 2026 в 12:05

В Киеве уничтожен завод по производству снаряжения для ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Киевский завод UKRTAC, специализирующийся на выпуске средств индивидуальной защиты для Вооруженных сил Украины (ВСУ), был уничтожен, сообщил основатель предприятия Северион Дангадзе. По его словам, также поражены склады предприятия.

В результате прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады, — написал он.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта Южный. В Минобороны РФ уточнили, что пораженные предприятия и объекты инфраструктуры используются для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что ВС России поразили мобильную группу операторов БПЛА под Сумами. По словам командира разведгруппы с позывном Горизонт, противник активно маневрировал и пытался скрыться. В результате группа была уничтожена полностью — ни техники, ни операторов не осталось.

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