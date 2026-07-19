В Киеве уничтожен завод по производству снаряжения для ВСУ

Киевский завод UKRTAC, специализирующийся на выпуске средств индивидуальной защиты для Вооруженных сил Украины (ВСУ), был уничтожен, сообщил основатель предприятия Северион Дангадзе. По его словам, также поражены склады предприятия.
В результате прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады, — написал он.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта Южный. В Минобороны РФ уточнили, что пораженные предприятия и объекты инфраструктуры используются для обеспечения Вооруженных сил Украины.
Также стало известно, что ВС России поразили мобильную группу операторов БПЛА под Сумами. По словам командира разведгруппы с позывном Горизонт, противник активно маневрировал и пытался скрыться. В результате группа была уничтожена полностью — ни техники, ни операторов не осталось.