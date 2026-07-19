Засыпаю абрикосы сахаром и варю 20 минут — конфитюр «Янтарный»: кусочки в карамели, блестит на свету, как солнце

Беру спелые абрикосы, режу их на дольки, засыпаю сахаром и оставляю на пару часов, чтобы они пустили сок. Затем ставлю на средний огонь, довожу до кипения, убавляю пламя и варю ровно 20 минут, помешивая, чтобы масса не пригорела. Абрикосы становятся прозрачными, кусочки карамелизуются, а сироп густеет и приобретает янтарный оттенок. Аромат стоит по всей кухне — медовый, с легкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежих абрикосов (без косточек), 800 г сахара, сок половины лимона (по желанию). Абрикосы вымойте, обсушите, удалите косточки, нарежьте дольками. Сложите в кастрюлю, засыпьте сахаром, аккуратно перемешайте. Оставьте на 2–3 часа до выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите 20 минут, периодически помешивая и снимая пену. За 5 минут до готовности добавьте лимонный сок. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот конфитюр — зимой банка улетела за вечер, все мазали на блины и добавляли в йогурты. Я уменьшила сахар до 700 г и добавила ваниль для аромата. Кстати, вместо лимонного сока можно взять цедру апельсина — будет интереснее. Находка, а не рецепт!