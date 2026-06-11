Беру грудку и 2 яйца — салат «Жар-птица» улетает за 10 минут: секрет в сырно-чесночном слое

Беру куриную грудку, кукурузу, яйца и сыр — и за 15 минут собираю слоёный салат «Жар-птица», который гости опустошают быстрее горячего. Получается обалденная вкуснятина: сочное мясо, сладкая кукуруза, нежные яйца и сырная прослойка с чесноком — всё пропитано майонезом и тает во рту. Роскошное блюдо из четырех ингредиентов, а выглядит как праздничное.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 1 банка консервированной кукурузы (340 г), 2 яйца, 150 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, майонез, соль, перец. Яйца отварите, остудите, натрите на крупной тёрке. Курицу нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на мелкой тёрке, смешайте с пропущенным через пресс чесноком и небольшим количеством майонеза. Выкладывайте слоями: курица + майонез, кукуруза + майонез, яйца + майонез, сырно-чесночная масса. Каждый слой слегка присаливайте и перчите. Дайте пропитаться в холодильнике 1–2 часа. Перед подачей украсьте зеленью. Гости будут в восторге.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот салат «Жар-птица». Даже те, кто равнодушен к слоёным салатам, просили добавки. Кстати, вместо кукурузы можно взять зелёный горошек — вкус станет более нежным. Находка, а не рецепт!

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