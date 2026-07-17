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17 июля 2026 в 07:06

Невесомый абрикосовый мусс готовлю проще простого — домашний десерт с насыщенным вкусом, в который влюбляются все

Фото: D-NEWS.ru
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Для этого десерта не нужно ничего выпекать или стоять у плиты: просто пюрируете абрикосы, взбиваете сливки с сахаром и желтками, добавляете растворенный желатин. Через 5 часов в холодильнике получается утонченный, почти невесомый мусс с шелковистой текстурой. Идеально для вечера с друзьями или романтического ужина.

Ингредиенты

Абрикос консервированный — 425 г, сливки 33% — 200 мл, яйцо куриное (желток) — 3 шт., сахар-песок — 2 ст. л., желатин пищевой — 0.5 ч. л., абрикос (для декора) — по вкусу, мята свежая — по вкусу.

Как готовлю

Сначала замачиваю 0,5 ч. л. желатина в 2 ст. л. холодной воды и оставляю набухать на 10–15 минут. Тем временем взбиваю очень холодные сливки с 1 ст. л. сахара до мягких пиков — важно не перебить, чтобы масса осталась нежной, и убираю их в холодильник. Желтки растираю с оставшейся 1 ст. л. сахара до светлого цвета и аккуратно, складывающими движениями, вмешиваю в охлажденные сливки. Абрикосы из банки пробиваю блендером в гладкое пюре и ввожу его в сливочно-желтковую смесь. К набухшему желатину добавляю 50 мл абрикосового сиропа из банки, прогреваю 10–15 секунд в микроволновке до полного растворения и тонкой струйкой вливаю в мусс, быстро перемешивая. Разливаю по креманкам, накрываю пленкой и отправляю в холодильник минимум на 5 часов, лучше на ночь, чтобы десерт стабилизировался и стал нежным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Просто открыл банку абрикосов, взбил сливки — и вскоре масса уже стояла в холодильнике. Потом достал десерт: он оказался невесомым, как облако, с ярким фруктовым вкусом и легкой сливочной ноткой.

Проверено редакцией
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