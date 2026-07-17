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17 июля 2026 в 08:45

Никаких больше гренок. Запекаю сэндвич с яйцом и сыром — хрустящий хлеб, кремовая начинка, все исчезает за 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яйца, варю вкрутую, рублю с петрушкой и майонезом — получается нежный кремовый салат, который я выкладываю на хрустящий тост, покрываю ломтиками сыра и запекаю до тягучей золотистой корочки. Снаружи сэндвич хрустит, внутри — кремовая яичная начинка с зеленью и ароматом майонеза, а расплавленный сыр окутывает все в единое целое. Теплый хлеб, плавленый сыр и легкая свежесть петрушки создают идеальный баланс.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших куска хлеба для тостов (белый деревенский), 4–5 яиц, 4 ломтика плавящегося сыра (чеддер, гауда или российский), пучок петрушки, майонез (лучше домашний), соль и перец. Яйца сварите вкрутую (9 минут), остудите под холодной водой, очистите и нарежьте средними кусочками. Петрушку мелко порубите, смешайте с яйцами, майонезом, солью и перцем. Хлеб поджарьте в тостере или на сухой сковороде до румяности. На каждый ломтик выложите яичный салат, сверху положите по 2 ломтика сыра, стараясь накрыть всю поверхность. Поставьте сэндвичи под горячий гриль (или в духовку на верхний огонь) на 2–3 минуты, пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться. Подавайте немедленно, горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот сэндвич на завтрак — муж и дети съели его за 2 минуты и попросили повторить. Я добавила в яичный салат немного дижонской горчицы и зеленый лук. Кстати, вместо петрушки можно взять базилик — получится с итальянским акцентом. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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