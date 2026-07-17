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17 июля 2026 в 08:05

«Вкус и текстура»: стало известно, какой шоколад любят женщины больше всего

Бизнесмен Хачинян: женщины предпочитают горький шоколад и с тягучей начинкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женщины при выборе шоколада чаще всего отдают предпочтение горьким сортам и с тягучей начинкой, заявил NEWS.ru основатель шоколадного бренда Георгий Хачинян. По его словам, за этим выбором стоит не просто любовь к сладкому, а целая гамма настроений — от потребности в спокойствии до желания ярких впечатлений.

Выбор любимого вкуса шоколада почти никогда не бывает случайным. Женщина тянется к определенной плитке или конфете, она нередко выбирает не только сочетание ингредиентов, но и настроение, которого ей сейчас не хватает. Иногда хочется ощущения спокойствия, иногда — ярких впечатлений, а порой достаточно маленького удовольствия, которое кроется за нежным вкусом и текстурой. Особую популярность сегодня получают сочетания, в которых сладость встречается с легкой горчинкой, морской солью или карамелью. Вместо мгновенной сладости появляется небольшое гастрономическое путешествие. Помимо горького шоколада, женщины выбирают и мягкую текучую начинку, которая дарит ощущение уюта, а хруст орехов добавляет энергии, — пояснил Хачинян.

Он отметил, что тяга к определенным вкусам часто исходит из глубоких личных переживаний и событий из прошлого. По словам бизнесмена, знакомые с детства ароматы ванили, орехов или сливочной карамели способны мгновенно перенести человека в атмосферу домашнего уюта и беззаботных праздников, даже если он сам не осознает эту связь.

Есть сочетания шоколада, к которым люди возвращаются снова и снова. Ваниль, орехи, сливочная карамель часто вызывают ассоциации с домашним теплом, праздниками или беззаботными моментами детства. Такие вкусы становятся своеобразными эмоциональными якорями. Даже если вы не вспоминаете конкретные события, знакомый аромат способен подарить чувство спокойствия, защищенности и внутреннего комфорта. Сегодня все чаще шоколад выбирают не по принципу «чем слаще, тем лучше». Гораздо важнее становится ощущение, которое он дарит, — заключил Хачинян.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что тяга к сладкой и жирной еде обусловлена спецификой работы мозга — во время ее употребления происходит выброс дофамина. По ее словам, именно этот нейромедиатор отвечает за чувство удовольствия.

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