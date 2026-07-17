Переполненные украинские морги «трещат по швам» из-за сотен тел солдат ВСУ В моргах Чернигова лежат сотни тел бойцов ВСУ из-за введенного лимита на выдачу

Сотни тел украинских военнослужащих находятся в моргах Чернигова из-за введенных лимитов на выдачу, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, в день выдают всего по пять тел, чтобы среди местных жителей не росли упаднические настроения.

Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений: в сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ, — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной вызвал резонанс в украинском обществе. Согласно сведениям источников, публикуемые цифры каждый раз становятся тяжелым напоминанием о реальных потерях ВСУ. Минобороны России эту ситуацию не комментировало.

До этого стало известно, что Москва и Киев провели обмен телами погибших солдат 16 июля. Как уточнил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, украинской стороне передан 501 погибший, а российской — 31.