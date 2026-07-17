Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 08:03

Переполненные украинские морги «трещат по швам» из-за сотен тел солдат ВСУ

В моргах Чернигова лежат сотни тел бойцов ВСУ из-за введенного лимита на выдачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотни тел украинских военнослужащих находятся в моргах Чернигова из-за введенных лимитов на выдачу, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, в день выдают всего по пять тел, чтобы среди местных жителей не росли упаднические настроения.

Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений: в сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ, — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной вызвал резонанс в украинском обществе. Согласно сведениям источников, публикуемые цифры каждый раз становятся тяжелым напоминанием о реальных потерях ВСУ. Минобороны России эту ситуацию не комментировало.

До этого стало известно, что Москва и Киев провели обмен телами погибших солдат 16 июля. Как уточнил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, украинской стороне передан 501 погибший, а российской — 31.

Европа
Украина
Чернигов
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО за ночь нейтрализовали 243 украинских БПЛА
«Биби не имел права вмешиваться»: Трамп пришел в ярость из-за Нетаньяху
Бойцы «Севера» уничтожили 15 пунктов управления дронами ВСУ
«Вкус и текстура»: стало известно, какой шоколад любят женщины больше всего
Переполненные украинские морги «трещат по швам» из-за сотен тел солдат ВСУ
Провал диверсантов ВСУ и «дождь» из авиабомб: новости СВО к утру 17 июля
Российские войска нанесли ночной удар по портам Украины с грузами для ВСУ
Следившие за ЧМ по футболу французы погрузились в ностальгию по 2018 году
Трамп нашел виновника крупнейшей утечки данных в истории Америки
Известный бодибилдер скончался при подготовке к соревнованиям
Крупный российский город застыл без движения из-за ракетной опасности
Сразу два новых предмета появятся в российских школах с 1 сентября
Силы ПВО лишили «крыльев» два беспилотника под Тулой
Названа безопасная доза поваренной соли в сутки
Сто яблонь на дачном участке: как вырастить колонновидное дерево мечты
Стало известно, как подразделения ВСУ оказались «заперты» в Писаревке
Под Добропольем сорвали попытку прорыва ДРГ ВСУ
Кадры работы российских сил по украинским военным объектам появились в Сети
Врач объяснила, почему опасно спать в позе эмбриона
В США пообещали американцам «золотые горы» от войны с Ираном
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.