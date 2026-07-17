Следившие за ЧМ по футболу французы погрузились в ностальгию по 2018 году

Игроки сборной Франции празднуют победу на церемонии награждения после финального матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между Францией и Хорватией в Москве

Следившие за ЧМ по футболу французы погрузились в ностальгию по 2018 году РИА Новости: следившие за ЧМ французы вспоминали об успешном чемпионате в Москве

Сотрудники французской дипмиссии в Москве, следившие за ходом чемпионата мира по футболу 2026 года, поделились воспоминаниями о мундиале 2018 года. Тогда российская столица принимала спортсменов и болельщиков со всего мира, а сборная Франции одержала свою вторую в истории победу на турнире.

В диппредставительстве отметили, что у французов остались самые теплые впечатления от московского первенства. В финале 2018 года команда Франции разгромила Хорватию со счетом 4:2 и завоевала золото.

В этом году французская сборная завершила борьбу на стадии полуфинала. Она уступила Испании со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Салиба выступал на чемпионате мира 2026 года с переломом позвоночника. В полуфинале против Испании (0:2) футболист был заменен на 30-й минуте. По информации источника, травма была получена два месяца назад в матче Английской премьер-лиги. На мировом первенстве игрок выходил на поле на обезболивающих и ежедневно получал помощь от врачей сборной. Сроки его восстановления пока неизвестны.