Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 07:57

Следившие за ЧМ по футболу французы погрузились в ностальгию по 2018 году

РИА Новости: следившие за ЧМ французы вспоминали об успешном чемпионате в Москве

Игроки сборной Франции празднуют победу на церемонии награждения после финального матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между Францией и Хорватией в Москве Игроки сборной Франции празднуют победу на церемонии награждения после финального матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между Францией и Хорватией в Москве Фото: Cao Can/Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники французской дипмиссии в Москве, следившие за ходом чемпионата мира по футболу 2026 года, поделились воспоминаниями о мундиале 2018 года. Тогда российская столица принимала спортсменов и болельщиков со всего мира, а сборная Франции одержала свою вторую в истории победу на турнире.

В диппредставительстве отметили, что у французов остались самые теплые впечатления от московского первенства. В финале 2018 года команда Франции разгромила Хорватию со счетом 4:2 и завоевала золото.

В этом году французская сборная завершила борьбу на стадии полуфинала. Она уступила Испании со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Салиба выступал на чемпионате мира 2026 года с переломом позвоночника. В полуфинале против Испании (0:2) футболист был заменен на 30-й минуте. По информации источника, травма была получена два месяца назад в матче Английской премьер-лиги. На мировом первенстве игрок выходил на поле на обезболивающих и ежедневно получал помощь от врачей сборной. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Спорт
ЧМ-2026
Москва
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 июля: инфографика
Захарова назвала условия для согласия с предложениями США по Украине
Силы ПВО за ночь нейтрализовали 243 украинских БПЛА
«Биби не имел права вмешиваться»: Трамп пришел в ярость из-за Нетаньяху
Бойцы «Севера» уничтожили 15 пунктов управления дронами ВСУ
«Вкус и текстура»: стало известно, какой шоколад любят женщины больше всего
Переполненные украинские морги «трещат по швам» из-за сотен тел солдат ВСУ
Провал диверсантов ВСУ и «дождь» из авиабомб: новости СВО к утру 17 июля
Российские войска нанесли ночной удар по портам Украины с грузами для ВСУ
Следившие за ЧМ по футболу французы погрузились в ностальгию по 2018 году
Трамп нашел виновника крупнейшей утечки данных в истории Америки
Известный бодибилдер скончался при подготовке к соревнованиям
Крупный российский город застыл без движения из-за ракетной опасности
Сразу два новых предмета появятся в российских школах с 1 сентября
Силы ПВО лишили «крыльев» два беспилотника под Тулой
Названа безопасная доза поваренной соли в сутки
Сто яблонь на дачном участке: как вырастить колонновидное дерево мечты
Стало известно, как подразделения ВСУ оказались «заперты» в Писаревке
Под Добропольем сорвали попытку прорыва ДРГ ВСУ
Кадры работы российских сил по украинским военным объектам появились в Сети
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.