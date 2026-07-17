Возвращение злаков: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 17–20 июля

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Возвращение злаков: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 17–20 июля

Дожди покинули столичный регион, уступив место солнцу и приятному теплу. Рассказываем, какие опасности подстерегают поллинозников Москвы 17–20 июля, почему грибковая угроза временно отступила, какой букет из трав теперь летает в воздухе и как защитить себя в жаркие летние дни.

Пыльца сегодня: прогноз на 17–20 июля

Синоптики обещают идеальные летние выходные: в Москве и Подмосковье установится комфортная погода без изнуряющего зноя. В дневные часы столбики термометров будут плавно ползти вверх — от приятных +22°C в пятницу до вполне пляжных +27°C к понедельнику. Осадки в этот период практически маловероятны, разве что к вечеру понедельника, 20 июля, возможен небольшой освежающий дождь.

Для аллергиков такие метеоусловия означают полную смену обстановки.

Кладоспориум (черная плесень), который мучил нас всю прошлую неделю, практически исчез из воздуха. Концентрация спор опасного грибка сейчас близка к нулю. От альтернарии тоже остались лишь робкие следы — можно сказать, что грибковый период подошел к концу. Спасибо установившейся сухой погоде.

Но расслабляться некогда: сухой воздух и ветер мгновенно подняли в небо пыльцу сорных и злаковых трав. Так что уровень пыльцы в воздухе в ближайшие дни будет вовсе не низким. Что за букет будет вредить столичным поллинозникам?

Карта пыльцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полынь пошла в рост и вышла на стабильный средний уровень — до 30 единиц на кубометр. Ее сезон только набирает обороты, но чувствительные люди уже начали ощущать это присутствие. Пик активности этого раздражителя придется только на август, но уже в середине июля его пыльца активно летает в воздухе и способна доставить массу неприятностей. Если у вас аллергия именно на полынь — приготовьтесь, сезон для вас открыт.

Злаки (тимофеевка, овсяница, ежа) продолжают пылить, но их концентрация пока невелика — в районе 10 единиц на кубометр.

Маревые тоже присоединились к общей компании, пока удерживаясь на низком, стартовом уровне.

Как проявляется перекрестная аллергия на полынь и злаки

Когда в воздухе доминирует полынь в сочетании со злаковыми травами, у поллинозников часто обостряются не только стандартные дыхательные симптомы, но и пищевая непереносимость. Это явление называется перекрестной реакцией: иммунная система путает похожие по структуре белки пыльцы и некоторых продуктов.

В этот период могут активно проявляться следующие симптомы аллергии.

Оральный аллергический синдром: зуд, покалывание и легкий отек губ, языка или неба после употребления свежих персиков, яблок, моркови, сельдерея или дыни.

«Полынный» насморк — обильные водянистые выделения из носа, непрекращающийся зуд в ноздрях и приступы чиханья, которые обостряются при выходе на сухой теплый воздух.

Аллергический конъюнктивит, когда глаза краснеют, чешутся во внутренних уголках и сильно реагируют на яркий солнечный свет.

Кожные высыпания — покраснения и зуд на открытых участках кожи (руки, лицо) после прогулок по некошеной траве или паркам.

Уровень пыльцы в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Список продуктов, которые следует употреблять с осторожностью 17–20 июля

Если у вас реакция на полынь, внимательно следите за своим рационом. Организм может спутать белки некоторых продуктов с пыльцевыми:

подсолнечные семечки, халва, масло подсолнечное;

цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты);

морковь, сельдерей, петрушка — эти овощи содержат белки, похожие на пыльцевые;

пряности (кориандр, тмин, анис, фенхель);

яблоки, киви.

Как помочь себе при аллергии в сухие дни

Сухая и теплая погода — идеальный транспорт для пыльцевых зерен. Чтобы минимизировать контакт с аллергенами, важно скорректировать свой быт и привычки. Вот основные правила, как помочь себе при аллергии во время активного цветения трав.

Держите окна закрытыми, особенно в утренние и дневные часы, когда концентрация пыльцы в воздухе достигает пика. Для проветривания используйте кондиционер или очиститель воздуха с качественным HEPA-фильтром.

Не сушите белье на балконе. В сухую ветреную погоду белье на веревке превращается в пыльцевой фильтр. Вы потом наденете эти вещи, и вся пыльца окажется на вашей коже и в дыхательных путях. Сушите только внутри помещения.

Выходя из дома, обязательно надевайте солнцезащитные очки с широкой оправой — они частично задерживают летящие в лицо микрочастицы. Не лишним будет использование специальных назальных фильтров или барьерных спреев на основе микроцеллюлозы, которые создают защитную пленку на слизистой носа.

По возвращении с улицы сразу же отправляйте одежду в стирку, принимайте душ и тщательно промывайте волосы. Пыльца сорных трав очень липкая и легко оседает на волосах, откуда ночью перебирается на подушку.

Старайтесь не гулять в сухие ветреные часы. Если планируете выход на улицу, лучше перенести его на вечер или дождаться вечернего понедельничного дождя, который временно очистит атмосферу.

Протирайте полы и поверхности влажной тряпкой каждый день. Это снимает осевшую пыльцу с горизонтальных плоскостей и не дает ей снова подняться в воздух от ваших шагов.

Как бороться с аллергией Фото: Shutterstock/FOTODOM

Напоминаем также следить за картами пыльцы и смотреть, как меняется обстановка в вашем месте проживания.

Таблетки от аллергии на цветение, лекарственная терапия и профилактика

В этот период особенно важно держать под рукой средства, которые помогают контролировать состояние. Актуальный прогноз пыльцы подтверждает: полынь заходит на свой пик, а значит, базовая терапия должна работать без сбоев.

Основу облегчения симптомов составляют антигистаминные препараты последнего поколения, которые не вызывают сонливости и блокируют аллергические реакции на системном уровне. При заложенности носа и выраженном зуде глаз врачи назначают противовоспалительные назальные спреи и противоаллергические капли для глаз. Помните, что у многих местных препаратов есть накопительный эффект, поэтому их принимают строго по схеме, не дожидаясь критического ухудшения состояния. Также не забывайте регулярно промывать нос изотоническим солевым раствором, чтобы физически удалять аллергены со слизистой.

Если вы чувствуете, что привычные препараты не справляются, усиливаются симптомы, появляется одышка или отек лица — не тяните, обратитесь к аллергологу. Возможно, потребуется корректировка терапии. И подумайте об АСИТ — аллерген-специфической иммунотерапии, которую проводят уже после сезона. Это долгосрочное вложение в ваше здоровье, которое может сделать будущее лето намного легче.

С нашим календарем цветения и пыления предлагаем ознакомиться здесь.