Чудо-отвар за копейки: как правильно заваривать овес и чем он полезен

Чудо-отвар за копейки: как правильно заваривать овес и чем он полезен

Чудо-отвар за копейки: как правильно заваривать овес и чем он полезен

Овсяный отвар — не модный тренд, а старожил народной медицины. Его использовали на Руси от «худобы» и «слабости», поили им ослабленных больных, давали детям и старикам. В последние годы о нем заговорили снова — и не зря. Овес действительно обладает уникальным составом: там и витамины группы B, и кремний, и цинк, и магний, и легкоусвояемые белки, и даже вещества, которые помогают усваивать кальций. Отвар из овса мягко обволакивает слизистую желудка, успокаивает нервную систему, выводит лишнюю жидкость и помогает восстановиться после болезней. Но чтобы получить реальную пользу, нужно знать, как правильно его заваривать и для чего использовать.

Чем полезен овсяный отвар

Овес — настоящий кладезь витаминов групп В, А, Е, К и микроэлементов: в нем содержатся магний, кремний, цинк, железо, фосфор. Еще одно большое преимущество продукта — бета-глюкан, уникальное вещество, которое активно борется с хронической усталостью, снижает уровень «плохого» холестерина и помогает заживлению слизистых.

Справка. «Плохой» холестерин — это липопротеины низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП). В отличие от «хорошего» холестерина, он транспортирует жиры от печени к тканям. Его избыток оседает на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки, что сужает просвет артерий и повышает риск инфарктов и инсультов.

Что дает регулярный прием отвара овса?

Поддержку печени и детоксикацию. Отвар выводит токсины, помогает при гепатитах и жировом гепатозе. Курс обычно составляет 2 недели.

Здоровье ЖКТ. Напиток обволакивает слизистую, снижает кислотность, помогает при гастритах, язве и панкреатите.

Иммунитет и энергию. Отвар укрепляет защитные силы, полезен при простудах, бронхитах и упадке сил.

Чем полезен овсяный отвар Фото: Shutterstock/FOTODOM

Похудение. Подобное средство хорошо насыщает, ускоряет метаболизм и помогает контролировать уровень сахара.

Здоровье кожи и волос. Отвар овса богат витамином Е, питает и увлажняет кожу, улучшает цвет лица.

Что лечит овсяный отвар

Овес действует мягко, постепенно, без резких вмешательств, поэтому его можно принимать даже в периоды обострений хронических заболеваний (разумеется, посоветовавшись с врачом). Основные показания для его приема следующие.

Заболевания желудочно-кишечного тракта. Отвар обволакивает стенки желудка, снимает раздражение при гастритах, язвах, колитах. Особенно полезен при пониженной кислотности — овес стимулирует выработку пищеварительных ферментов.

Проблемы с печенью и поджелудочной железой. Овес мягко очищает печень, помогает выводить токсины, нормализует желчеотток. При хронических панкреатитах его рекомендуют включать в рацион.

Кашель и бронхиты. Молочный отвар овса с медом или сливочным маслом действует как мягкое отхаркивающее и противовоспалительное. Особенно хорош при затяжном кашле у детей и пожилых.

Нервное истощение и бессонница. Витамины группы B и магний в составе овса успокаивают нервную систему, помогают справиться со стрессом и нормализовать сон.

Как заварить отвар из овса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Снижение иммунитета и восстановление после болезней. Овсяный отвар — отличный общеукрепляющий напиток с легким мочегонным и противовоспалительным эффектом, который помогает пережить сезон простуд.

Лишний вес и отеки. Отвар выводит лишнюю жидкость, мягко очищает кишечник и снижает тягу к сладкому. Но это работает только в комплексе с разумным питанием.

Какой овес подходит для заваривания

Для лечебного отвара покупают неочищенный, цельный овес в зернах (овсяные хлопья, даже самые крупные, для приготовления настоя не подходят). Зерна должны быть чистого желтоватого или бежевого оттенка, без черных пятен, плесени и постороннего запаха. Лучше всего покупать овес в аптеках, фермерских магазинах или в отделах здорового питания. Хранить зерна нужно в плотно закрытой стеклянной банке в сухом темном месте.

Как правильно заваривать овес

Возьмите 1 стакан цельного овса и залейте его 1 л холодной воды. Оставьте зерна на 8–10 часов или на ночь. Затем поставьте кастрюлю на слабый огонь, доведите до кипения и варите под крышкой 30–40 минут.

Снимите отвар с плиты, укутайте полотенцем и дайте ему настояться еще 1–2 часа. Процедите напиток через сито или марлю. При желании добавьте немного меда или лимона.

Храните готовый отвар в холодильнике не более двух суток.

Как и когда пить

Традиционно отвар пьют натощак или за 30 минут до еды.

Что лечит овсяный отвар Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дозировка: по 1/2–1 стакану 2–3 раза в день.

Курс: от 10 дней до месяца, в зависимости от цели.

Кому стоит быть осторожнее

Не употребляйте овсяный отвар без консультации специалиста при желчнокаменной болезни, тяжелых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и индивидуальной непереносимости злаков.

Также не стоит заменять отваром назначенные врачом препараты.

Полезные советы

Используйте только качественные цельные зерна.

Не храните напиток дольше двух дней.

Не добавляйте слишком много меда или сахара.

Пейте отвар как дополнение к полноценному рациону.

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