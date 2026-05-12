Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой

Люди, которые годами не болеют простудой, как правило, ведут здоровый образ жизни, заявил в беседе с телеканалом «Краснодар» врач Александр Горячев. Он напомнил, что иммунитет к вирусам напрямую зависит от привычек человека.

Ключевую роль играет образ жизни человека. Если говорить просто, организм не болеет там, где ему не создают для этого условий. Режим сна, питание, уровень стресса и физическая активность — это основа. Иммунитет нельзя «поднять таблеткой» или витаминами за неделю. Это система, которая либо работает стабильно, либо дает сбои из-за образа жизни. Иногда человек просто реже сталкивается с вирусами. Но это не значит, что можно игнорировать профилактику, — высказался Горячев.

Врач уточнил, что люди, которые высыпаются, постоянно двигаются и не находятся в постоянном стрессе, действительно реже болеют. Специалист предупредил, что недосып, эмоциональное напряжение и отсутствие физической активности постепенно ослабляют защитные силы организма.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что судороги в мышцах и онемение кончиков пальцев могут указывать на тревожные симптомы дефицита кальция в организме. По ее словам, помимо участия в построении костной ткани, этот минерал критически важен для свертывания крови.

