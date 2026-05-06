Терапевт назвала тревожные симптомы дефицита кальция

Терапевт Тен: судороги и онемение кончиков пальцев говорят о дефиците кальция

Судороги в мышцах и онемение кончиков пальцев могут указывать на тревожные симптомы дефицита кальция в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, помимо участия в построении костной ткани, этот минерал критически важен для свертывания крови.

Кальций несет не только пользу для костей. Это основной минерал костной ткани, но он также необходим для свертывания крови, сокращения мышц и передачи сигналов в нервах. Какие ранние признаки его дефицита в организме? Покалывание и онемение вокруг губ и на кончиках пальцев, мышечные судороги, особенно ночью, ломкие ногти, сухая кожа, учащенное сердцебиение и предобморочные состояния. Длительный дефицит кальция ведет к остеопорозу — хрупкости костей, но изолированный дефицит минерала встречается редко, чаще он сочетается с низким уровнем витамина D, — пояснила Тен.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что грецкие орехи снижают уровень «плохого» холестерина. По ее словам, из-за высокой калорийности их стоит включить в рацион вместо других перекусов.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
