Терапевт назвала тревожные симптомы дефицита кальция

Судороги в мышцах и онемение кончиков пальцев могут указывать на тревожные симптомы дефицита кальция в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, помимо участия в построении костной ткани, этот минерал критически важен для свертывания крови.

Кальций несет не только пользу для костей. Это основной минерал костной ткани, но он также необходим для свертывания крови, сокращения мышц и передачи сигналов в нервах. Какие ранние признаки его дефицита в организме? Покалывание и онемение вокруг губ и на кончиках пальцев, мышечные судороги, особенно ночью, ломкие ногти, сухая кожа, учащенное сердцебиение и предобморочные состояния. Длительный дефицит кальция ведет к остеопорозу — хрупкости костей, но изолированный дефицит минерала встречается редко, чаще он сочетается с низким уровнем витамина D, — пояснила Тен.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что грецкие орехи снижают уровень «плохого» холестерина. По ее словам, из-за высокой калорийности их стоит включить в рацион вместо других перекусов.