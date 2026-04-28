Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 06:45

«Значимый эффект»: названа польза грецких орехов для организма

Нутрициолог Дивинская: грецкие орехи снижают уровень плохого холестерина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление грецких орехов способствует снижению уровня «плохого» холестерина, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. По ее словам, из-за калорийности этого продукта его стоит включить в рацион, заменяя им другие перекусы.

Грецкий орех — один из немногих продуктов, чья репутация «суперфуда» подкреплена реальной доказательной базой. До 65% его состава — полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего альфа-линоленовая кислота — растительный предшественник омега-3. Метаанализы показывают: регулярное употребление орехов снижает уровень «плохого» холестерина и маркеры системного воспаления — С-реактивный белок и интерлейкин-6, — поделилась Дивинская.

Она отметила, что полифенолы, содержащиеся в грецком орехе, под воздействием микробиоты преобразуются в уролитины. По словам эксперта, эти метаболиты способны снижать уровень окислительного стресса в нейронах. Нутрициолог пояснила, что именно поэтому этот продукт ассоциируется с улучшением когнитивных функций.

Клинически значимый эффект показан при потреблении 28–30 граммов в сутки — около семи целых орехов. Это примерно 185 ккал — немало, поэтому продукт встраивают в рацион, замещая рафинированные перекусы, а не добавляя сверху, — заключила Дивинская.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что для поддержания здоровья нужно ежедневно съедать не менее 30 граммов клетчатки. По ее словам, даже при ограниченном питании, например во время краткосрочных лечебных диет, важно контролировать этот показатель.

Здоровье
советы
нутрициологи
питание
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разнесли бойцов и технику ВСУ в клочья: успехи ВС РФ к утру 28 апреля
«Включите телевизор»: Казанский ответил критикам КВН
ВСУ загнали в «килл-зону», удар дронов по НПЗ: новости СВО к утру 28 апреля
Мошенники активизировались перед празднованием 9 Мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 апреля: инфографика
Москвичам предрекли неприятные прогулки по снежной каше
Казахстан нашел альтернативный маршрут для нефти, не дошедшей до Европы
Назван неочевидный способ избавиться от напряжения в челюсти
ВСУ попытались атаковать Россию ночью с помощью почти 200 БПЛА
Тейлор Свифт защитит свой голос и внешность от искусственного интеллекта
Австралия закупит у США новые РСЗО HIMARS на $1,5 млрд
На Украине вскрылся вопиющий факт о продовольствии для ВСУ
Россиянин ранен при атаке украинского дрона на автомобиль
Косметолог рассказала, какие продукты улучшат состояние волос и кожи лица
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 апреля
Стала известна сумма принудительных взысканий с Google в России
Россиянам рассказали, за какой мусор в дворовом контейнере грозит штраф
В Пентагоне трезво оценили современный противоракетный потенциал США
Иран поблагодарил Россию за солидарность в тяжелые времена
Врач назвала простые правила, позволяющие предотвратить появление рака
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.