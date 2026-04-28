«Значимый эффект»: названа польза грецких орехов для организма

Употребление грецких орехов способствует снижению уровня «плохого» холестерина, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. По ее словам, из-за калорийности этого продукта его стоит включить в рацион, заменяя им другие перекусы.

Грецкий орех — один из немногих продуктов, чья репутация «суперфуда» подкреплена реальной доказательной базой. До 65% его состава — полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего альфа-линоленовая кислота — растительный предшественник омега-3. Метаанализы показывают: регулярное употребление орехов снижает уровень «плохого» холестерина и маркеры системного воспаления — С-реактивный белок и интерлейкин-6, — поделилась Дивинская.

Она отметила, что полифенолы, содержащиеся в грецком орехе, под воздействием микробиоты преобразуются в уролитины. По словам эксперта, эти метаболиты способны снижать уровень окислительного стресса в нейронах. Нутрициолог пояснила, что именно поэтому этот продукт ассоциируется с улучшением когнитивных функций.

Клинически значимый эффект показан при потреблении 28–30 граммов в сутки — около семи целых орехов. Это примерно 185 ккал — немало, поэтому продукт встраивают в рацион, замещая рафинированные перекусы, а не добавляя сверху, — заключила Дивинская.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что для поддержания здоровья нужно ежедневно съедать не менее 30 граммов клетчатки. По ее словам, даже при ограниченном питании, например во время краткосрочных лечебных диет, важно контролировать этот показатель.