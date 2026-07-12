Кровь обеднела: врач назвала 10 причин срочно проверить гемоглобин

Упадок сил к середине дня, одышка после подъема на пару этажей и бледная кожа могут говорить об анемии, а не о банальном недосыпе или авитаминозе. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Елена Маслова в беседе с NEWS.ru назвала 10 главных симптомов того, что кровь стала хуже снабжать клетки организма кислородом.

Анемия — это не самостоятельный диагноз, а сигнал — в организме что-то пошло не так. Игнорировать это опасно. Своевременное выявление проблемы может не только вернуть энергию, но и предотвратить серьезные последствия. Вот 10 сигналов, которые однозначно говорят: пора проверить гемоглобин.

Сигнал первый. Хроническая усталость и слабость

Хроническая усталость и слабость — главный, но коварный симптом. Это самый частый признак анемии. Усталость при низком гемоглобине имеет особый характер: она не проходит после полноценного сна или выходных. Вы просыпаетесь уже разбитым, привычные дела даются с трудом, а концентрация внимания падает. Исследования подтверждают, что слабость встречается у 87% пациентов с дефицитом железа, причем эти симптомы появляются задолго до значительного падения гемоглобина.

Сигнал второй. Одышка и учащенный пульс при минимальной нагрузке

Поднимаетесь по лестнице и чувствуете, что сердце готово выпрыгнуть из груди? Это не простое отсутствие физической подготовки. Организм пытается компенсировать нехватку кислорода, заставляя сердце и легкие работать интенсивнее. Тахикардия и одышка при привычной активности — один из ключевых признаков кислородного голодания тканей.

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Сигнал третий. Бледность кожи и слизистых

Взгляните на себя в зеркало при дневном свете. Кожа кажется бледной, с землистым оттенком? Оттяните нижнее веко: его внутренняя поверхность должна быть ярко-розовой. Если она бледная или почти белая — это серьезный повод для беспокойства. Бледность становится заметной при значительном снижении гемоглобина (обычно ниже 70 г/л) и является классическим признаком анемии.

Сигнал четвертый. Головные боли и «туман» в голове

Мозг — самый энергозатратный орган, требующий огромного количества кислорода. При его нехватке возникают головные боли, головокружения при смене положения тела, шум в ушах и мелькание «мушек» перед глазами. Также может снижаться концентрация внимания и ухудшаться память — состояние, которое многие описывают как «туман в голове».

Сигнал пятый. Выпадение волос и ломкость ногтей

Волосы, ногти и кожа имеют высокую потребность в питательных веществах и кислороде. При дефиците железа волосы становятся тусклыми, начинают активно выпадать, а ногти истончаются и слоятся. Исследования показывают, что выпадение волос (алопеция) наблюдается у 70% женщин с дефицитом железа.

Сигнал шестой. Постоянное чувство холода в руках и ногах

Вы кутаетесь в теплые носки, когда окружающим комфортно? Ваши конечности постоянно холодные, даже в теплом помещении? Это не просто особенности кровообращения. При дефиците железа нарушается периферическое кровообращение — организм экономит ресурсы и направляет кровь к жизненно важным органам, «обделяя» руки и ноги.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сигнал седьмой. Синдром беспокойных ног

Вечером, когда вы ложитесь в кровать, в ногах появляется неприятное покалывание, жжение или непреодолимое желание постоянно двигать ими? Это состояние мешает уснуть и тесно связано с дефицитом железа. Согласно исследованиям, синдром беспокойных ног встречается у 32–40% людей с дефицитом железа.

Сигнал восьмой. Изменение вкуса и обоняния

Извращение вкуса — один из самых специфичных признаков. У человека возникает непреодолимое желание жевать лед, глину, мел, сырое тесто или даже бумагу. По данным исследований, это встречается у 40–50% пациентов с дефицитом железа. Может также измениться обоняние: начинают нравиться резкие запахи бензина или краски.

Сигнал девятый. Частые инфекции

Железо играет важную роль в работе иммунной системы. Его нехватка делает организм более уязвимым к вирусам и бактериям. Если вы стали чаще болеть простудными заболеваниями, это может быть связано с дефицитом железа.

Сигнал десятый. Обострение хронических заболеваний

В тяжелых случаях, когда гемоглобин падает значительно, может возникать загрудинная боль — сердце, работая на пределе из-за гипоксии, начинает «сигналить» болью. Кроме того, анемия ухудшает течение сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек и других состояний.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать, если вы узнали себя?

Не занимайтесь самодиагностикой. Симптомы анемии неспецифичны и могут быть вызваны разными причинами. Обратитесь к терапевту. Врач соберет анамнез, проведет осмотр и назначит необходимые анализы. Сдайте общий анализ крови. Именно он покажет уровень гемоглобина. Норма для женщин — ≥120 г/л, для мужчин — ≥130 г/л. Также оцениваются эритроцитарные индексы (MCV, MCH, MCHC), которые помогают определить тип анемии. Проверьте ферритин. Это белок, отражающий запасы железа в организме. Даже при нормальном гемоглобине ферритин может быть низким — это состояние называется латентным дефицитом железа.

Помните: анемия — это не приговор, а состояние, которое успешно лечится, если вовремя обратиться к врачу. Ваше здоровье в ваших руках.

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